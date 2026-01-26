Η ιστορία της «Βιολάντα»: Από τον μικρό φούρνο των Τρικάλων στα πασίγνωστα μπισκότα

Μια τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα έρχεται να επισκιάσει την εντυπωσιακή επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας Τζιωρτζιώτη, που ξεκίνησε από έναν μικρό φούρνο και εξελίχθηκε σε βιομηχανία με διεθνή παρουσία.

Η ιστορία της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου αρχικά κυριαρχούσε η παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού. Σταδιακά, τη σκυτάλη πήραν η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική και το ταλέντο της οικογένειας, στοιχεία που άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη μετάβαση σε πιο οργανωμένη παραγωγή.

EUROKINISSI

Η εταιρεία ιδρύθηκε επισήμως το 2003 από τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, σημερινό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος εργαζόταν τότε στον φούρνο του πεθερού του. Μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή οικοτεχνία εξελίχθηκε σε σύγχρονη μπισκοτοβιομηχανία, με έντονη παρουσία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Φωτ.: Reuters

Επενδύσεις, καινοτομία και διακρίσεις

Σήμερα, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απασχολεί περίπου 250 εργαζομένους και καταγράφει κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ. Διαθέτει τρία εργοστάσια, με κεντρικές εγκαταστάσεις στο 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, καθώς και γραφεία σε Λάρισα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, λειτουργεί εκτεταμένο δίκτυο διανομής που της επιτρέπει να εξυπηρετεί την αγορά σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία, εφαρμόζοντας διεθνείς πιστοποιήσεις (ISO 22000, HACCP, BRC, IFS) και αναπτύσσοντας πρωτοποριακές λύσεις, όπως το εργοστάσιο «Steam Free» στη Λάρισα, το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων παγκοσμίως χωρίς καμινάδες.

Η επιχειρηματική της πορεία έχει αναγνωριστεί και θεσμικά. Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ ανακηρύχθηκε Greek Business Champion στα βραβεία Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας, ως παράδειγμα επιχείρησης με σημαντική οικονομική ανάπτυξη, βάσει των οικονομικών της στοιχείων και της συνολικής της προόδου. Επιπλέον, τιμήθηκε με τον τίτλο Χρυσός Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2010–2020, σε ειδική εκδήλωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη σταθερά ανοδική πορεία και την εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της στη συγκεκριμένη δεκαετία.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» για την τραγωδία

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.