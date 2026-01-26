ΤΙΤΑΝ: Προχωρά για έκδοση νέου ομολόγου 350 εκατ. ευρώ για εξαγορές

O Όμιλος TITAN , με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και BB+ (Θετική προοπτική) από τη Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου.

Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού €350.000.000. Tα κεφάλαια θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς και εξαγορές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.