NBG Securities: Σε νέα επίπεδα οι τιμές στόχοι λόγω εξυγίανσης και διατηρήσιμης κερδοφορίας

Η NBG Securities στην τελευταία της έκθεση για τον κλάδο, αυξάνει τις τιμές στόχους για αποτιμήσεις τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει πλέον περάσει σε φάση πιο ώριμης σύγκρισης με τις ευρωπαϊκές τράπεζες ανεπτυγμένων αγορών.

Γιατί βλέπει υψηλότερα επίπεδα τιμών για τον τραπεζικό κλάδο

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξυγιανθεί και παρουσιάζουν διατηρήσιμη κερδοφορία. Η μείωση των επιτοκίων αντισταθμίζεται από την αύξηση των δανείων ενώ αναμένουν σημαντικά κέρδη από μη τραπεζικές εργασίες όπως προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα, ασφάλειες και διαχείριση περιουσίας.

Νέα επενδυτικά σχέδια για την περίοδο 2026-2028

Παρά την ισχυρή χρηματιστηριακή επίδοση των τελευταίων ετών, ο οίκος εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να ενσωματώνουν αδικαιολόγητη έκπτωση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω ανατιμολόγηση, ιδίως ενόψει των νέων επιχειρηματικών σχεδίων που αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στο 2026.

Πειραιώς : Σαφή βελτίωση κερδοφορίας

Η νέα τιμή-στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 9,90 ευρώ από 6,25 ευρώ, με περιθώριο ανόδου που φτάνει το 20%, το υψηλότερο μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Η ανάλυση επισημαίνει ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντική και αδικαιολόγητη έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών περιφέρειας, παρά τη σαφή βελτίωση της κερδοφορίας, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τις προοπτικές ενίσχυσης των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Alpha Bank : Στρατηγικές κινήσεις

Για την Alpha Bank η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 4,40 ευρώ από 2,55 ευρώ προηγουμένως. Η αποτίμηση βασίζεται σε μοντέλο Gordon Growth και ενσωματώνει τις τελευταίες εκτιμήσεις έως το 2028, καθώς και τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις του ομίλου. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Αlpha Bank εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών περιφέρειας παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας και των προοπτικών απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Eurobank : Ενίσχυση μη επιτοκιακών εσόδων (επενδύσεις και ασφάλειες)

Για τη Eurobank η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 4,60 ευρώ από 3,50 ευρώ. Ο οίκος αναδεικνύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου και τη σαφή ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων, κυρίως μέσω της παρουσίας στον ασφαλιστικό και τον επενδυτικό τομέα. Παρά το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους αποτίμησης, η NBG Securities εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για περαιτέρω σύγκλιση, δεδομένων των σταθερών αποδόσεων και της ορατότητας στα μερίσματα.