Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ σε τράπεζες για κλειστές κατοικίες - Η παρέμβαση που επηρεάζει την αγορά ακινήτων

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της στεγαστικής κρίσης, που έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, η κυβέρνηση ρίχνει στη «μάχη» τα φορολογικά «όπλα» για την ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά ακινήτων και προχωρά στην αύξηση κατά 100% του ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες κλειστές κατοικίες που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους τράπεζες και servicers.



Η ΑΑΔΕ θα καταγράψει τα κλειστά ακίνητα που ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τον καταλογισμό του φόρου και ο «φουσκωμένος» λογαριασμός αναμένεται να αποσταλεί στις αρχές Μαρτίου και να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου στόχος του μέτρου είναι ένα σημαντικό μέρος από τις κλειστές κατοικίες να επιστρέψουν στην αγορά αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα και «φρενάροντας» τις τιμές ενοικίασης και πώλησης.

Οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα

Πρόκειται για ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητά τραπεζών και servicers μέσω πλειστηριασμών, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα και οι servicers 11.000, από τα οποία τα 7.000 είναι οικιστικά με τη συνολική επιβάρυνση από τον διπλό ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.



Η διάταξη που ψηφίστηκε στο τέλος του 2024 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028 ορίζει ότι «ο κύριος φόρος για δικαιώματα επί κατοικιών ή διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, όπως δηλώνονται υπό τους κωδικούς 1 και 2 στη στήλη 9 του εντύπου Ε9, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/22.3.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών» (Β’ 1831), όπως προσδιορίζεται με βάση την Ενότητα Α’, προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων, όπως αυτά ορίζονται στις περ. 1), 6) και 8) του άρθρου 4 του ν. 5072/2023 (Α’ 198), ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κατά την έννοια της περ. ζ) του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’167). Η προσαύξηση δεν υπολογίζεται εφόσον το κτίσμα ήταν μισθωμένο για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας.



Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι τα έσοδα από την προσαύξηση του φόρου διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής ενώ με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο διαδικαστικό θέμα εφαρμογής, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.