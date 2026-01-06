ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχεται και πώς να μην πληρώσετε ούτε ευρώ παραπάνω

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται πλέον μπροστά σε μια κρίσιμη προθεσμία που μπορεί να κρίνει το ύψος του ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν το 2026. Οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 και τα περιθώρια για διορθώσεις στενεύουν επικίνδυνα.

Ε9: Λήγει η προθεσμία – τι πρέπει να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλείνει οριστικά το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία στους φορολογούμενους να δηλώσουν σωστά όλες τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους για το έτος 2025. Από αυτά τα στοιχεία θα προκύψει απευθείας ο ΕΝΦΙΑ του 2026.

Οι διορθώσεις που μπορούν να γίνουν αφορούν:

προσθήκη νέων ακινήτων,

διαγραφή ακινήτων που μεταβιβάστηκαν,

αλλαγές σε υφιστάμενες εγγραφές.

Τα συχνότερα λάθη εντοπίζονται στα τετραγωνικά μέτρα, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στο είδος εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) και στη χρήση του ακινήτου (κύρια κατοικία, βοηθητικός χώρος κ.λπ.).

Γιατί ένα «μικρό» λάθος κοστίζει ακριβά

Ακόμη και μια φαινομενικά ασήμαντη ανακρίβεια στο Ε9 μπορεί να εκτοξεύσει τον φόρο. Όταν τα στοιχεία θεωρούνται ελλιπή, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με τεκμαρτό τρόπο, συνήθως εις βάρος του ιδιοκτήτη.

Αν τα λάθη εντοπιστούν μετά τη λήξη της προθεσμίας, η διόρθωση γίνεται μόνο αφού εκδοθούν τα εκκαθαριστικά. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος θα κληθεί πρώτα να πληρώσει λάθος φόρο και μετά να περιμένει νέα εκκαθάριση. Όχι ό,τι καλύτερο για την τσέπη ή τα νεύρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν στο εκκαθαριστικό εμφανίζεται η ένδειξη ότι ο φόρος υπολογίστηκε με ανεπαρκή στοιχεία. Εκεί, η άμεση υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι μονόδρομος.

Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου 2026. Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα λάβουν σημείωμα, με τον συνολικό φόρο να αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, ώστε να απλωθεί το βάρος μέσα στη χρονιά.

Ποιοι θα δουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ το 2026

Πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026. Στους «κερδισμένους» περιλαμβάνονται:

ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας,

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μικρή ακίνητη περιουσία,

κάτοικοι μικρών οικισμών.

Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες θα λάβουν έκπτωση 10% έως 20% λόγω ασφάλισης, ενώ σχεδόν 900.000 φορολογούμενοι θα δουν μείωση έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Μπόνους για μικρούς οικισμούς

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής (με εξαίρεση την Π.Ε. Νήσων). Για το 2026 προβλέπεται μείωση ΕΝΦΙΑ 50%, ενώ από το 2027 έρχεται πλήρης απαλλαγή, εφόσον η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

