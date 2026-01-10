Ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ του 2026

Οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές τις κατοικίες τους ολόκληρο το 2025 μπορούν μα «κουρέψουν» το φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ κατά 20% εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και κατά 10% για υψηλότερη αξία υποβάλλοντας αίτηση στην εφαρμογή myPROPERTY της ΑΑΔΕ που αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.



Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ πέρυσι συνολικά 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για 502.597 ασφαλισμένα ακίνητα και για 250.000 από αυτούς η μείωση ήταν 20%.



Για να κλειδώσουν την ελάφρυνση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν με τους κωδικούς του Taxis στην εφαρμογή myPROPERTY της ΑΑΔΕ, να επιλέξουν τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία και να τον συσχετίσουν με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Κάθε ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία, θα πρέπει να συσχετιστεί με το αντίστοιχο/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α.

Εάν δεν εμφανίζεται η ασφαλισμένη κατοικία στην πλατφόρμα θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχει προηγουμένως αναγραφεί η ασφαλισμένη κατοικία στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του (Ε9), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση μείωσης του ΕΝΦΙΑ ενώ αν δεν εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (έναρξη – λήξη, ασφαλισμένοι κίνδυνοι κ.λπ.), θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική εταιρία έκδοσής του, ώστε να αποστείλει τα ορθά στοιχεία.

Τι ισχύει αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες

Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες ο ασφαλισμένος (λήπτης της ασφάλισης) μέσω της καρτέλας «Οι κατοικίες μου», αφού πρώτα συσχετίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το δικαίωμα που κατέχει επί της ασφαλισμένης κατοικίας συμπληρώνει τον/ους ΑΦΜ του/ων συνιδιοκτητών που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπάρχουν συνιδιοκτήτες.



Αν ο λήπτης της ασφάλισης δεν έχει δικαίωμα επί του ακινήτου και η ασφάλιση είναι για λογαριασμό τρίτου προσώπου συμπληρώνει τον/ους ΑΦΜ του/ων τρίτων προσώπων που κατέχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας που αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά σε τρίτα πρόσωπα που κατέχουν δικαίωμα επί ασφαλισμένης κατοικίας.



Ο φορολογούμενος που θα περιληφθεί στην αίτηση του λήπτη της ασφάλισης, ως Συνιδιοκτήτης/Τρίτο πρόσωπο, ενημερώνεται γι’ αυτό από την ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση ώστε να συσχετίσει το/α ασφαλιστήριο/α συμβόλαιο/α που δηλώθηκε/αν από τον λήπτη της ασφάλισης με την ασφαλισμένη κατοικία του. Για φορολογούμενους που έχουν υποβάλλει αίτηση στο προηγούμενο έτος και βάσει των αρχείων από τις ασφαλιστικές εταιρίες υπάρχει η δυνατότητα προσυμπλήρωσης της νέας αίτησης στην οθόνη εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Πότε δικαιούται μείωση και νομικό πρόσωπο

Σύμφωνα με το νόμο μείωση του ΕΝΦΙΑ δικαιούνται μόνο Φυσικά Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε κατοικία, η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και είναι ασφαλισμένη. Μείωση χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο.



Για τη χορήγηση της έκπτωσης θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:



- Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.



- Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών εντός του ίδιου έτους. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά.



- Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου με τους κύριους και βοηθητικούς χώρους χωρίς το οικόπεδο η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ ανά τ.μ.