Ακίνητα: Πού «χτυπάνε κόκκινο» οι τιμές στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές υποχωρούν τα ενοίκια

Τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της αγοράς κατοικίας καταγράφει ο δείκτης SPI του Spitogatos, αποτυπώνοντας τις εξελίξεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μέσα από εκατομμύρια πραγματικές αγγελίες.

Το 2025 έκλεισε με ετήσια αύξηση 9,6% στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Σε τριμηνιαία βάση, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 1,8%. Υπενθυμίζεται ότι ένα χρόνο νωρίτερα, η ετήσια αύξηση ήταν σαφώς χαμηλότερη, στο 7,9%, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά, παρά τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ενοίκια: Ήπια αύξηση, αλλά με φρένο στο τέλος

Στις κατοικίες προς ενοικίαση, οι μέσες ζητούμενες τιμές κατέγραψαν ετήσια αύξηση 4,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς, σημειώθηκε μείωση 3,5%, ένδειξη κόπωσης της αγοράς. Για λόγους σύγκρισης, το τέταρτο τρίμηνο του 2024 η ετήσια άνοδος στα ενοίκια έφτανε το 5,8%.

Πού βρίσκονται οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές περιοχές

Τα Νότια Προάστια της Αττικής διατηρούν τα πρωτεία ως η ακριβότερη περιοχή της χώρας για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 4.125 ευρώ/τ.μ. Ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Π.Ε. Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων .

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές πώλησης εντοπίζονται στην Π.Ε. Καστοριάς (532 ευρώ/τ.μ.), ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας , Κιλκίς και Καρδίτσας .

Στα ενοίκια, τα Νότια Προάστια παραμένουν στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών, με τα Βόρεια Προάστια να ακολουθούν. Στο top 5 βρίσκονται επίσης ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς με μέση ζητούμενη τιμή τα 10,2 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, οι πιο προσιτές περιοχές για ενοικίαση εντοπίζονται στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας , Κιλκίς , στο υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στη Δράμα .

Αττική: Ακριβή αγορά, αλλά με διαφοροποιήσεις

Στην Αττική, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση, ενώ σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψαν ήπια άνοδο 1,0%. Στα ενοίκια, η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,8%, με τις τιμές να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες σε τριμηνιαίο επίπεδο.

Η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ 7.500 ευρώ/τ.μ., παρά τη μικρή τριμηνιαία διόρθωση. Ακολουθούν Βούλα , Γλυφάδα , Ελληνικό και Κολωνάκι Λυκαβηττός. Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές επιλογές βρίσκονται κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, με τον Βαρνάβα να καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή (1.448 ευρώ/τ.μ.).



Στα ενοίκια, η Βουλιαγμένη παραμένει και εδώ πρώτη, με 21,1 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν Κολωνάκι-Λυκαβηττός, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Φιλοθέη.

Θεσσαλονίκη: Διψήφια άνοδος στις πωλήσεις

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 12,5% σε ετήσια βάση, ενώ στα ενοίκια η άνοδος περιορίστηκε στο 6,3%. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, οι τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 2,3%, ενώ τα ενοίκια υποχώρησαν κατά 5,8%.



Οι πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καλαμαριά η Πυλαία και το Κέντρο της πόλης, ενώ οι πιο οικονομικές εντοπίζονται στα προάστια, όπως η Καλλιθέα και η Μυγδονία. Στα ενοίκια, το Κέντρο, ο Βαρδάρης-Λαχανόκηποι και οι 40 Εκκλησιές βρίσκονται στην κορυφή, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Μίκρα, Χορτιάτη και Ωραιόκαστρο.

Συμπέρασμα

Παρά τις πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης στα ενοίκια, η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανόδου, με τις τιμές πώλησης να διατηρούν ισχυρή δυναμική τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα για το 2026 δεν είναι αν οι τιμές θα πιεστούν, αλλά πότε – και σε ποιες περιοχές πρώτα.