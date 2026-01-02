Ενοίκια: Από πότε γίνεται υποχρεωτική η πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταβολής ενοικίων εισέρχεται σε εφαρμογή φέτος, καθώς από την 1η Απριλίου 2026 όλες οι πληρωμές μισθωμάτων θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το μέτρο, που θεσμοθετείται με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025, έχει στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σηματοδοτώντας το τέλος των «ενοικίων στο χέρι» και άλλων μη επίσημων μεθόδων συναλλαγής.



Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου ήταν η 1η Ιανουαρίου, αλλά τροπολογία τον Δεκέμβριο του 2025 την μετέθεσε για την άνοιξη, δίνοντας χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν. Από την ημερομηνία αυτή, όλες οι πληρωμές (για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους ή άλλες μισθώσεις) πρέπει να πραγματοποιούνται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Η έγκαιρη κατάθεση κάθε μήνα είναι απαραίτητη για να θεωρείται η πληρωμή έγκυρη.

Χάνεται το φορολογικό όφελος με «μαύρη» πληρωμή

Η αλλαγή επιφέρει σημαντικές συνέπειες. Οι ενοικιαστές που δεν πληρώνουν μέσω τράπεζας μπορεί να χάσουν επιδόματα ενοικίου ή άλλες κρατικές παροχές, ενώ οι ιδιοκτήτες που δέχονται «μαύρες» πληρωμές χάνουν φορολογικά οφέλη, όπως την έκπτωση 5% για δαπάνες και αποσβέσεις. Παράλληλα, η τράπεζα καθίσταται πλέον το επίσημο μέσο καταγραφής και επαλήθευσης των συναλλαγών, αυξάνοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια στην αγορά ενοικίων.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των μισθωμάτων εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα.



Πάντως, η μετάβαση προκαλεί αντιδράσεις, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα μισθωτήρια συμβόλαια και οι ενοικιαστές να συνηθίσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή του μέτρου θεωρείται κρίσιμη για την εξάλειψη των αδήλωτων μισθώσεων και την εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ψηφιακών πληρωμών. Μέχρι την άνοιξη του 2026, η ΑΑΔΕ θα παρέχει περαιτέρω οδηγίες για δηλώσεις λογαριασμών και επιβεβαίωση πληρωμών, εξασφαλίζοντας ότι όλοι συμμορφώνονται με το νέο καθεστώς.