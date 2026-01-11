Προσεχώς η τελευταία επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τελευταίες επιστροφές ενοικίου που αφορούν το 2025. Συγκεκριμένα, την προσεχή Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων όσοι δεν είχαν δηλώσει (και το έκαναν) τραπεζικούς λογαριασμούς ή προχώρησαν σε διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου. Εν ολίγοις, αφορά τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13/12/2025 μέχρι και τις 30/12/2025.

Επισημαίνεται ότι κατά την τελευταία ενημέρωση που είχε κάνει το οικονομικό επιτελείο, βρέθηκαν τουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι οι οποίοι - παρά το γεγονός ότι δικαιούνται να εισπράξουν χρήματα από επιστροφή ενοικίου, δεν δήλωσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται αυτή η παροχή ενώ υπενθυμίζεται ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εφεξής, θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επιστροφή ενοικίου για την τρέχουσα χρονιά. Θα ληφθούν υπόψη τα όσα αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια αλλά και στις φορολογικές δηλώσεις, μέσα στο 2025.

Επισημαίνονται τα εξής:

- Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.



- Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.



Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:



- Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.



- Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.