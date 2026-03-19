Προς παράταση η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών – «Φρένο» στα τεχνικά προβλήματα

Η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος φαίνεται πως παίρνει παράταση 2 έως 3 μηνών, αντί της αρχικής ημερομηνίας εφαρμογής την 1η Απριλίου. Αιτία είναι τα σημαντικά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, αλλά και κρίσιμες προϋποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί για την ομαλή ενεργοποίηση του μέτρου.

Δεν υπάρχει ακόμη το «ειδικό» τραπεζικό εργαλείο

Κεντρικό εμπόδιο αποτελεί η απουσία ενός ειδικού τραπεζικού προϊόντος, δηλαδή ενός λογαριασμού αποκλειστικά για την είσπραξη ενοικίων.

Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να μπορεί:

να ταυτοποιεί με ακρίβεια τη συναλλαγή μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη

να διασταυρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

να «επικοινωνεί» με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, με το υπουργείο Οικονομικών και τις τράπεζες να αναζητούν κοινή λύση.

Δεν έχουν δηλωθεί οι λογαριασμοί στο ΜΙΔΑ

Ένα δεύτερο κρίσιμο πρόβλημα αφορά τη μη δήλωση τραπεζικών λογαριασμών από τους ιδιοκτήτες στο ΜΙΔΑ.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε:

να προσδιορίζεται ο ακριβής λογαριασμός κατάθεσης του ενοικίου

να αναγνωρίζεται η πληρωμή από τα συστήματα της ΑΑΔE

να αποφεύγονται λάθη, ειδικά σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις με πολλούς ιδιοκτήτες, απαιτείται χρόνος για συμφωνία και ορισμό δικαιούχου λογαριασμού, κάτι που καθυστερεί την εφαρμογή.

Ανοιχτά ζητήματα και «γκρίζες ζώνες»

Παράλληλα, παραμένουν άλυτα και επιμέρους ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή του μέτρου, όπως:

πιθανές εξαιρέσεις (π.χ. για συνταξιούχους ενοικιαστές)

ο τρόπος εφαρμογής σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας

η διαχείριση ενοικίων που εισπράττονται από τρίτους

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο που δεν μπορεί ακόμη να λειτουργήσει απρόσκοπτα.

Παρέμβαση ΠΟΜΙΔΑ για αναβολή

Υπό το βάρος αυτών των εκκρεμοτήτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ ) έχει ήδη ζητήσει επίσημα την αναβολή της έναρξης του μέτρου.

Με επιστολή προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του, ζητώντας μετατόπιση της ημερομηνίας πέραν της 1ης Απριλίου.