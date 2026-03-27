Alpha Finance - AXIA Research: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες παρά τις αβεβαιότητες

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Alpha Finance / AXIA Research, οι ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου διατηρούν θετικές προοπτικές, παρά τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι αναλυτές εκφράζουν αισιοδοξία για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, βασιζόμενοι σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη διατήρηση της ανάπτυξης των βασικών εσόδων, τον έλεγχο του κόστους και την καλή ποιότητα ενεργητικού.

Οι τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους κερδοφορίας και αυξημένων διανομών κερδών, ενώ τα εποπτικά κεφάλαια αναμένεται να παραμείνουν υψηλά, επιτρέποντας τη συνέχιση της αύξησης των διανομών και πιθανές εξαγορές.

Ανθεκτικότητα ακόμα και στο πιο δυσμενές σενάριο

Η έκθεση εξετάζει και ένα πιο ακραίο, δυσμενές σενάριο, που περιλαμβάνει υψηλότερα επιτόκια, μειωμένους όγκους δανείων και αυξημένα έξοδα. Παρά τις δυσκολίες, οι τράπεζες εμφανίζονται ανθεκτικές, με την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων να παραμένει κοντά στο 15%, ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και περιορισμένη μείωση στις εύλογες αξίες (μόλις ~11%).

Ανάπτυξη εκτιμήσεων κερδοφορίας για την τριετία 2026-2028

Η Alpha Finance / AXIA Research αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών για την τριετία 2026-2028, κατά περίπου 3% κατά μέσο όρο, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τάσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις πρόσφατες εξαγορές. Η αύξηση των τιμών στόχων κυμαίνεται από 5-8%, γεγονός που καθιστά τις τραπεζικές μετοχές ελκυστικές μετά την πρόσφατη πτώση τους (-14% από την έναρξη του πολέμου). Οι αναλυτές προειδοποιούν, ωστόσο, για τη μεταβλητότητα των αγορών και συστήνουν σταδιακές τοποθετήσεις.

Οι συστάσεις για τις τραπεζικές μετοχές

Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμιση σε Buy, με τιμή στόχο €14.5

Τράπεζα Κύπρου: Διατηρείται η θετική άποψη με τιμή στόχο €10.90

Eurobank: Θετική άποψη με τιμή στόχο €4.50

Πειραιώς: Θετική άποψη με τιμή στόχο €8.50

Η Τράπεζα Κύπρου ξεχωρίζει για το πλάνο ενίσχυσης των διανομών της και την ισχυρή κερδοφορία. Στον ελληνικό χώρο, η Eurobank θεωρείται κορυφαία επιλογή λόγω της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας του επιχειρηματικού της μοντέλου.