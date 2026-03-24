Η επικεφαλής του SSM στην Αθήνα: Τι συστήνει στις ελληνικές τράπεζες

Η Κλαούντια Μπουχ, επικεφαλής του Εποπτικού Τομέα της ΕΚΤ, βρίσκεται στην Αθήνα για συνομιλίες με τις ελληνικές τράπεζες και για να παράσχει συστάσεις σχετικά με τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Κύριο μέλημα της ΕΚΤ είναι οι πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στον πληθωρισμό, στα ομόλογα και στις μετοχές που αποτελούν στοιχεία των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, καθώς και η πιθανή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων (NPL’s και NPE’s).

Πληθωριστικές πιέσεις και ενεργειακό κόστος

Η εκτίναξη της τιμής του Brent πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι έχει δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, με εκτιμήσεις για πληθωρισμό γύρω στο 3,5% τον Μάρτιο-Απρίλιο, αυξημένο σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Οι τράπεζες παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση δανείων, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η οικονομική επιβράδυνση μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο κίνδυνος των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Τα δάνεια θεωρούνται «κόκκινα» εάν καθυστερήσουν άνω των 90 ημερών. Οι ελληνικές τράπεζες θα γνωρίζουν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου εάν υπάρχει σημαντική αύξηση των NPL’s και NPE’s. Σε περίπτωση που τα NPE’s ξεπεράσουν το 3-3,5% – από το 2,5% που ήταν στις αρχές του 2026 – οι τράπεζες θα χρειαστεί να επανέλθουν σε διαδικασίες εξυγίανσης υπό την επίβλεψη του SSM. Παρά τη μικρή αύξηση, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι δεν απειλείται η σταθερότητα των τραπεζών, απλώς απαιτείται συνέχιση των τιτλοποιήσεων σε πιο δύσκολες συνθήκες.

Αύξηση κόστους δανεισμού και μειωμένη ζήτηση

Η άνοδος των επιτοκίων μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση νέων δανείων, ειδικά για επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν υψηλά επιτόκια πάνω από 10%. Αυτό θα επηρεάσει τον προγραμματισμό των τραπεζών, καθώς η ανάπτυξη των δανείων ήταν προηγουμένως προτεραιότητα.

Επενδυτικά χαρτοφυλάκια υπό πίεση

Στο επίπεδο των χαρτοφυλακίων επενδύσεων, οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν περίπου 40 δισ. ευρώ σε ελληνικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να ανεβαίνουν και την αξία τους να μειώνεται υπολογίσιμα. Οι μετοχές στα χαρτοφυλάκια έχουν χάσει πάνω από 10% από τις αρχές Μαρτίου, δημιουργώντας κάποιο κεφαλαιακό κενό, το οποίο ωστόσο δεν ανησυχεί ιδιαίτερα τους τραπεζίτες, καθώς τα ποσοστά αυτά δεν ξεπερνούν το 20% των συνολικών στοιχείων.