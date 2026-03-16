CrediaBank: Το 2026 η εδραίωση στο τραπεζικό οικοσύστημα - Αναβάλλεται για 27/3 η γενική συνέλευση

Αναβολή για τις 27 Μαρτίου της έκτακτης γενικής συνέλευσης της CrediaBank ζήτησε η Thrivest, η όποια κατέχει το 51,17% της τράπεζας.

«Περνάμε στην επόμενη φάση με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της τράπεζας, να προχωρήσουμε σε νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις, να ενισχύσουμε την θέση μας στην Ελλάδα και διεθνώς», ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (16/3) η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Όπως είπε, η αβεβαιότητα κυριαρχεί στο νέο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Στην Credia, η ανθεκτικότητα της εταιρείας λειτουργεί ως «ασπίδα», επιτρέποντας την απορρόφηση σημαντικών πιέσεων. Επιπλέον, η εξαγορά της HSBC Μάλτας ενισχύει περαιτέρω τη θέση της, καθιστώντας την ικανή να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς.

Ολόκληρη η oμιλία της CEO της Credia Bank Ελένης Βρεττού

«Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της CrediaBank.

Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται σε ένα κομβικό σημείο για την πορεία της τράπεζάς μας.

Το 2025 ήταν για εμάς μια χρονιά επανεκκίνησης, τολμηρών αποφάσεων, μεγάλων έργων και δημιουργίας ευκαιριών εντός και εκτός συνόρων.

Ανασυνταχθήκαμε και ξεκινήσαμε από την αρχή, δημιουργώντας μια νέα τράπεζα, με αναβαθμισμένα μεγέθη, σταθερά ανοδική κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια και μια ξεκάθαρη αποστολή: Να προσπαθήσουμε να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα για όλους. Μια τράπεζα που δεν φοβάται να βγει από τα στερεότυπα, επιστρέφοντας στην ουσία -να ακούμε και να εξυπηρετούμε. Να διορθώνουμε και να ξαναδημιουργούμε.

Η ανοδική μας πορεία αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες του παρελθόντος και τις ζημίες του 2024 λόγω της πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το 2025 ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας επάρκεια και σημειώσαμε το υψηλότερο επίπεδο επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στην έως τώρα πορεία μας με 82,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 88% σε ετήσια βάση. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 57,8 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 93% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανόδου των οργανικών εσόδων και της βελτίωσης του κόστους.

Η χρονιά έκλεισε με καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 11,4% επί του συνόλου της νέας παραγωγής παρουσιάζοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα από ότι έναν χρόνο πριν. Συνεχίζουμε με κερδοφορία, δυναμική αύξηση των εσόδων στα 279,2 εκατομμύρια ευρώ και ένα πλέον εδραιωμένα ισχυρό προφίλ ρευστότητας με τις καταθέσεις να ανέρχονται στα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η αναδιάρθρωση της Τράπεζας που ξεκίνησε 3 χρόνια πριν, έχει πλέον αποφέρει απτά αποτελέσματα δημιουργώντας μία Τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και διεθνές αποτύπωμα πλέον.

Είμαστε υπερήφανοι που καταγράψαμε νέα ιστορικά υψηλά σε όλα τa βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη, όπως τα δάνεια, οι καταθέσεις, τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα έσοδα από προμήθειες και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της τράπεζας.

Η εξέλιξή μας ξεπερνά τους αριθμούς. Η νέα μας εκκίνηση σηματοδοτήθηκε με τη νέα μας επωνυμία:CrediaBank. Με νέα εικόνα αλλά κυρίως με νέα ταυτότητα, η CrediaBank λειτουργεί πλέον και τεχνολογικά ως ένα, μετά από τη λειτουργική συγχώνευση των πληροφοριακών συστημάτων μας το Σεπτέμβριο του 2025, ένα σύνθετο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού και των συνεργατών της Τράπεζας. Πλέον, προσφέρουμε στους πελάτες μας μια βελτιωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με την Τράπεζα – από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, δημιουργήσαμε και παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το concept των καταστημάτων Νέας Εμπειρίας. Χώροι φιλόξενοι και προσβάσιμοι σε όλους, που συνδυάζουν την ανθρώπινη διάδραση με την τεχνολογία, ανοικτοί στους πελάτες μας, με διευρυμένο ωράριο, χωρίς ραντεβού. Ήδη καταστήματά μας στην Σκουφά στο Κολωνάκι, το Ηράκλειο Κρήτης και την Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα έχουν μεταμορφωθεί και το πλάνο αναμόρφωσης των καταστημάτων μας σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται με επόμενο το κατάστημα Τρίπολης.

Στην εκπνοή της χρονιάς, πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της δυναμικής μας στην ολιστική εξυπηρέτηση των πελατών μας: Σε συνεργασία με την Euronet, διαθέτουμε ήδη από τον Ιούλιο του 2025 το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με μηδενική προμήθεια για τους πελάτες μας.

Παράλληλα, η Euronet με τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές υποδομές της πρόκειται να μας παρέχει και όλο το εύρος υπηρεσιών ασφαλούς διαχείρισης και επεξεργασίας συναλλαγών, έκδοσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών μας. Επιπρόσθετα από τα τέλη του έτους είμαστε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 70% της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.ΠΕ.Υ., μιας από τις ιστορικότερες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας, και της ενίσχυσης διαφοροποίησης των πηγών των εσόδων από προμήθειες. Κι όσο ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, οι προοπτικές μας ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Τον περασμένο Ιούνιο κάναμε την πρεμιέρα μας στις διεθνείς αγορές με μια καινοτόμο συναλλαγή ταυτόχρονης έκδοσης ομολόγων ΑΤ1 και Tier 2, που στέφθηκε με επιτυχία η οποία σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από επενδυτές, με υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές, και τον Σεπτέμβριο προχωρήσαμε στην αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους ~ €89 εκατ. από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. E.F.C. ενισχύοντας το αποτύπωμα μας στη λιανική τραπεζική.

Τον Δεκέμβριο επισφραγίστηκε η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης. Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που έκανε είσοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας με την συμφωνία για την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας – μια συναλλαγή που μόλις ολοκληρωθεί, θα διπλασιάσει το σύνολο των μεγεθών μας. Οι συναλλαγές και οι στρατηγικές πρωτοβουλίες τελούν υπό τις απαιτούμενες εποπτικές εγκρίσεις και τη συνήθη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Η επόμενη μέρα, μάς βρίσκει έτοιμους με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας, που βασίζεται σε 4 πυλώνες που θα αναλυθούν παρακάτω και είναι οι εξής:

1. Συνέχιση διεύρυνσης του μεριδίου μας στην ελληνική τραπεζική αγορά, 2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα, 3.Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών, και 4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν τη διεύρυνση των προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.

1. Περαιτέρω Διεύρυνση Μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα

Αυξάνουμε το μερίδιο μας σε κάθε κλάδο και μέγεθος εταιριών όπου κρίνουμε ότι η συναλλαγή έχει την απαιτούμενη αποδοτικότητα για τους μετόχους μας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) να αποτελούν για εμάς βασικό μοχλό του σχεδίου ανάπτυξής μας, Παράλληλα, διευρύνουμε το αποτύπωμα στη λιανική τραπεζική, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε νέα δανειακά και καταθετικά προϊόντα, ενώ η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προσφέρουν επίσης σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ανάπτυξης. Η στρατηγική μας δεν είναι απλώς να αναπτυσσόμαστε, αλλά να αναπτυσσόμαστε κερδοφόρα. Η κερδοφορία μας όμως θέλουμε να είναι βιώσιμη και για αυτό ακολουθούμε ιδιαίτερα συνετές πολιτικές τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι αποδόσεις μας είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα

Το όραμα μας για τη Μάλτα είναι ξεκάθαρο: Επενδύσαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα. Μια Τράπεζα που απολαμβάνει ήδη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, αν και επί σειρά ετών λειτουργεί σε φάση σταθεροποίησης και αποεπένδυσης. Ο στόχος μας είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης μας σε όλο το εύρος της πελατειακής βάσης, Επενδύοντας στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης και τη θέση της Τράπεζας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας. Θέλουμε να εισάγουμε νέα προϊόντα στη λιανική, να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις προς τους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε στην διείσδυση στην επιχειρηματική τραπεζική χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που φέρνουμε από κλάδους «αιχμής» από την Ελλάδα.

Η συναλλαγή αυτή μας δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

Δημιουργούμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο — την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

Επιπλέον, οι δύο τράπεζες διαθέτουν ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα. Το μοντέλο της CrediaBank που βασίζεται στην επιχειρηματική τραπεζική συνδυάζεται ιδανικά με τη λιανική τραπεζική δραστηριότητα της HSBC Malta, καθώς και με τις πλατφόρμες της με τις θυγατρικές της Τράπεζας στον τομέα του wealth/ asset management και του insurance/bancassurance. Επιπλέον, ο όμιλος που δημιουργείται διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και επάρκεια κεφαλαίων ικανά να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της Τράπεζας και των πελατών μας.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ενώνουμε δύο ιδιαίτερα έμπειρες και καταξιωμένες ομάδες. Τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τους ανθρώπους της HSBC Malta και είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων θα δημιουργήσουμε αξία.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους €60 εκατ., το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικότητες.

Στόχος μας δεν είναι μόνο η αναβάθμιση των εξωτερικών λειτουργιών και εφαρμογών που βλέπει ο κάθε πελάτης/ χρήστης, αλλά η απλούστευση και αυτοματοποίηση / ψηφιοποίηση διαδικασιών που θα μας επιτρέψει να εξορθολογίσουμε περαιτέρω το κόστος της Τράπεζας και να αξιοποιήσουμε πιο παραγωγικά τους πόρους της Τράπεζας. Το κυριότερο όμως, θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη από κάθε διαθέσιμο κανάλι. Μέσω της επένδυσης αυτής στόχος μας δεν είναι απλά να φτάσουμε τον ανταγωνισμό. Θέλουμε να προλάβουμε και να καθορίσουμε και τις τεχνολογικές λύσεις εμείς στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος μας προλαμβάνοντας τις εξελίξεις στο μέτρο του δυνατού.

4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών

Ως διοίκηση διαθέτουμε ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων στρατηγικών συνεργειών, με κορυφαίο παράδειγμα την ίδια τη δημιουργία της CrediaBank, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της ένωσης τεσσάρων οργανισμών, των πρώην Τράπεζας Αττικής (ATB), Παγκρήτιας Τράπεζας (PCB), της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της HSBC Ελλάδος.

Βρισκόμαστε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Pantelakis Securities, με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε και περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες σε άλλους τομείς προϊόντων, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίασή μας επικεντρώνεται – αλλά δεν περιορίζεται- στη διαχείριση περιουσίας (wealth management) και στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων bancassurance, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα της τράπεζας που δεν σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα.

Σε επίπεδο αριθμών, η εξαγορά της HSBC Μάλτας, εφόσον ολοκληρωθεί μετά τις εποπτικές εγκρίσεις, διαμορφώνει τα Pro forma ενοποιημένα μεγέθη μας για το 2025 ως εξής:

16,4 δισεκατομμύρια ευρώ Συνολικό Ενεργητικό

13,3 δισεκατομμύρια ευρώ Καταθέσεις

7,2 δισεκατομμύρια ευρώ Δάνεια μετά από προβλέψεις

445 εκατομμύρια ευρώ Συνολικά Έσοδα

~ €1,2 δισεκατομμύρια ευρώ Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια (Tangible BookValue), ενδεικτικά σε ενοποιημένη βάση pro formaγια το 2026, συμπεριλαμβάνοντας και την δυνητική ΑΜΚ.

Πώς όμως μεταφράζεται η επιτυχία σε αριθμούς για τον νέο Όμιλο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα:

Μακροπρόθεσμα, το χαρτοφυλάκιο δανείων μας θα ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%. Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 35%περίπου μακροπρόθεσμα. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερίσματα, θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώμακροπρόθεσμα.

Πλέον αυτών, αναμένουμε:

Επαναλαμβανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) με μεσοπρόθεσμο στόχο >17% και μακροπρόθεσμο στόχο >18%

Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη: μεσοπρόθεσμα άνω των 225 εκατομμύρια ευρώ και μακροπρόθεσμα άνω των 325 εκατομμύρια ευρώ

Σήμερα η CrediaBank είναι μια πολύ διαφορετική τράπεζα σε σχέση με 3 χρόνια πριν. H στρατηγική ανάπτυξης υλοποιείται με γνώμονα τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.

Σε μια περίοδο όπου το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από εντεινόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό, αναδιαμόρφωση εμπορικών και ενεργειακών ισορροπιών και αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές, παρατηρούμε ότι η αβεβαιότητα μετατρέπεται σε μόνιμο χαρακτηριστικό του παγκόσμιου οικονομικού τοπίου. Οι δυναμικές αλλάζουν μέρα με τη μέρα, κι ακόμα δεν έχει γίνει ορατό το πρώτο κύμα επιπτώσεων στην οικονομία.

Ωστόσο, η CrediaBank εισέρχεται σε αυτή τη φάση από θέση ισχύος, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνων, στοιχεία που λειτουργούν ως ασπίδα ανθεκτικότητας και μας επιτρέπουν όχι μόνο να απορροφάμε τις εξωτερικές πιέσεις αλλά και να εντοπίζουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό γεωοικονομικό περιβάλλον.

Οραματιζόμαστε. Εξελισσόμαστε. Δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία.

Κυρίες και κύριοι,

Με δεδομένη αυτή τη δυναμική πορεία, η επόμενη φάση ανάπτυξης της τράπεζας απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής μας δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αιτείται σήμερα την εξουσιοδότηση, με ισχύ μέχρι την 31.12.2026, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την άντληση κεφαλαίων έως ποσού €300 εκατομμυρίων.

Η ενίσχυση των κεφαλαίων μας αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς. Η ανάπτυξη της τράπεζας υλοποιείται με γνώμονα την αυστηρή διαχείριση κινδύνων , την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και την πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.

Η διοίκηση της τράπεζας έχει αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τη στρατηγική της. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης της CrediaBank.



Το 2025 ήταν η επανεκκίνηση.

Το 2026 στόχος μας είναι η εδραίωσή μας σε μια νέα θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα με την εμπιστοσύνη των Εποπτικών αρχών, των μετόχων μας, των πελατών και των ανθρώπων μας».