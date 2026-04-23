Ελένη Βρεττού: Οργανική ανάπτυξη σε Ελλάδα και Μάλτα για την Credia Bank -Έπονται εξαγορές

Την ιδιαίτερη σημασία που είχε η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 300 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη της Credia Bank τόνισε σε συζήτηση στο Forum των Δελφών η διευθύνουσα σύμβουλος της Crediabank Ελένη Βρεττού. Ταυτόχρονα ανέφερε και τις υπόλοιπες στρατηγικές κινήσεις που θα κάνει η τράπεζα προκειμένου να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Οι κινήσεις αυτές αφορούν ιδιαίτερα την οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στη Μάλτα και ενδεχομένως κινήσεις εξαγορών στον ασφαλιστικό χώρο και στο asset management και την διαχείριση κεφαλαίων.

Πιο συγκεκριμένα , η Ελένη Βρεττού δήλωσε την ικανοποίησή της για την επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε μία ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία. « Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη όχι μόνο των μεγάλων επενδυτικών οίκων αλλα ιδιαίτερα των μικρών επενδυτών. Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για εμάς γιατί προκαλέσαμε το ενδιαφέρον των μικρών χαρτοφυλακίων που μας εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους» σημείωσε.

Οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα

«Κινούμαστε ιδιαίτερα έντονα σε ότι αφορά την οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυξάνουμε μερίδια αγοράς σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά ο ρυθμός ανάπτυξης των χορηγήσεων είναι 10% μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς. Η ανάπτυξη των δανείων στην Ελλάδα είναι από τους βασικούς μας στόχους» ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι η ανάπτυξη στη Μάλτα είναι μέσα στις προτεραιότητες της Crediabank για το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο θα υπάρξουν και κάποιες στοχευμένες κινήσεις εξαγορών με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και στην ασφαλιστική αγορά και στη διαχείριση κεφαλαίων (wealth banking). Επίσης η Crediabank θα επενδύσει περίπου 60 εκατ. Ευρώ στην ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της.

Πιστωτική επέκταση στο μικρομεσαίο χώρο

Η πιστωτική επέκταση μέσα στους μικρομεσαίους πελάτες είναι οι βασικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα. Η ανάπτυξη της τράπεζας είναι απολύτως εντός των στόχων που είχε θέσει.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον τραπεζικό ανταγωνισμό, δήλωσε ότι υπάρχει χώρος για ανάπτυξη των τραπεζών και ότι ενδεχομένως αντίπαλος να είναι η Revolut ή τράπεζες με τον τύπο της Revolut. Σε ότι αφορά τις καταθέσεις και τα επιτόκιά τους, η Ελένη Βρεττού δήλωσε ότι η Crediabank προσφέρει ελκυστικά επιτόκια. Απαντώντας στις κατηγορίες των πελατών των τραπεζών για τις αυξημένες χρεώσεις του συνόλου του τραπεζικού συστήματος, η κα Βρεττού ότι κάποιες αποφάσεις ίσως πάρθηκαν βεβιασμένα.

Ωστόσο κατέληξε ότι «δεν βοηθά η μονομερής κριτική ενάντια στις τράπεζες για την δημιουργία εντυπώσεων. Δεν μπορείς να έχει ανάπτυξη στην οικονομία χωρίς υγιές τραπεζικο σύστημα».