Credia Βank: Ψήφος εμπιστοσύνης από ξένα funds στην ΑΜΚ

Με ισχυρό επενδυτικό «αέρα» και προδεσμεύσεις κεφαλαίων ύψους 110 εκατ. ευρώ από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, ξεκίνησε επίσημα σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Ελένης Βρεττού θέτει τον πήχη της μακροπρόθεσμης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) πάνω από το 18%, προσφέροντας τις νέες μετοχές με ιδιαίτερα ελκυστικό discount που αγγίζει το 35%.

Η διαδικασία, που ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου, σηματοδοτεί την οριστική εδραίωση της τράπεζας ως τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα της χώρας, με στρατηγικό άνοιγμα στην αγορά της Μάλτας και στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία.

Ιδιαίτερα ελκυστική τιμή διάθεσης μετοχών

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή, που ισοδυναμεί σε έκπτωση ύψους 30-35% σε σύγκριση με την τωρινή χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, γεγονός που δίνει επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή σε νέους επενδυτές. Κάθε επενδυτής που θα επιλέξει να συμμετάσχει, τοποθετείται σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από υψηλής ποιότητας μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δις το 2025.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σε μία αποτίμηση για την τράπεζα που αντιστοιχεί σε δείκτη Τιμής προς Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 1,52x. Η προδέσμευση ξένων επενδυτών.

Τρείς νέοι επενδυτές θα καλύψουν 110 εκατ. ευρώ

Στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώθηκε η προδέσμευση 3 επενδυτών με ιδιαίτερο βάρος, που θα καλύψουν €110 εκατ., δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πορεία της CrediaBank και «δίνοντας το σήμα» για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή €30 εκατ. είναι ένας θεσμικός longonly επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των $160 δισ., με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών. Η Discovery Capital Management, είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου $3,5 δισ., το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ η Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια Ηλία Γκότση, διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία.

Συντονιστές-Διαχειριστές της ΑΜΚ

Η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές, μαζί με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., την Τράπεζα Optima Bank A.E., την Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ και την Rizzo Farrugia & Co Ltd (Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ως Συν-διαχειριστές του ΒιΒλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά εκτός Ελλάδας. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. και η Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Η παραίτηση των βασικών παλιών μετόχων της Thrivest και του Υπερταμείου Όπως ψηφίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest & Υπερταμείο παραιτούνται της συμμετοχής τους, κάτι που ευνοεί τον στόχο της αύξησης της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης σε ευθυγράμμιση με το Εποπτικό Πλαίσιο, τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών, την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των μετοχών που θα επιτευχθεί με τη διάθεση μετοχών σε νέους επενδυτές.

Η CrediaBank κατάφερε σε 2 χρόνια να μεταμορφωθεί στον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, και πλέον προσφέρει μοναδική έκθεση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και διαρθρωτικά ελκυστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Άλλωστε, η διοίκηση Βρεττού διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων κι εξαγορών (Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), που προοικονομεί την ομαλή ενσωμάτωση και της HSBC Malta το 2027, που θα διπλασιάσει τα μεγέθη του Ομίλου.