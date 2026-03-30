CrediaBank: Ξεκινά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό ονομαστικής αξίας 18.750.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 300.000.000 ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 ευρώ νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,05 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά Νέα Μετοχή, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών (μέχρι ποσού 281.250.000 ευρώ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) Ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Tιμής Διάθεσης. και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (των 0,05 ευρώ ανά Νέα Μετοχή).

(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018), μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, και (ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

(δ) Ότι η Διεθνής Προσφορά και η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 30.03.2026 έως και την 1.04.2026. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για τη Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

(ε) Την παροχή δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30.03.2026, μετόχους της Εταιρείας (η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με αναλογία 0,23176583713304 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή (η «Προνομιακή Κατανομή»), εφόσον συμμετάσχουν σχετικώς στη Δημόσια Προσφορά («Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»). Ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Σημειώνεται ότι το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.

(στ) Την εξουσιοδότηση ορισμένων στελεχών της Εταιρείας όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο/η καθένας/καθεμία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Υπερταμείο: Δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας. Η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.

Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας

και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας