Optima Bank: Εξαγοράζει την Euroxx Securities

Σημαντική κίνηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα με την Optima Bank να ανακοινώνει την εξαγορά της Euroxx Χρηματιστηριακής (Euroxx Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.), της μεγαλύτερης μη τραπεζικής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η Euroxx, που ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στο Χαλάνδρι, έχει καθιερωθεί με ισχυρή παρουσία τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και σε διεθνείς αγορές. Η εταιρεία παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών: εκτέλεση και διαβίβαση εντολών, διαχείριση χαρτοφυλακίων, επενδυτικές συμβουλές, χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς και υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, όπως αναδοχές και εταιρικές συμβουλές.

Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, εξυπηρετώντας ιδιώτες, θεσμικούς επενδυτές και επιχειρήσεις.

Εντυπωσιακή άνοδος κερδοφορίας το 2025

Η Euroxx έκλεισε τη χρήση του 2025 με σημαντική αύξηση μεγεθών. Τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύθηκαν σε 17,4 εκατ. ευρώ, από 5,27 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 46,2 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους εκτοξεύτηκε στο 37,6%, έναντι 16,4% το 2024.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις μετοχών και παραγώγων, που έφτασαν τα 9,4 εκατ. ευρώ, από μόλις 0,45 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 22 εκατ. ευρώ, από 15,5 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από διαχείριση χαρτοφυλακίων παρουσίασαν οριακή άνοδο.

Με την εξαγορά αυτή, η Optima Bank ενισχύει τη θέση της στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, προσθέτοντας στον ισχυρό της χαρτοφυλάκιο τη μεγαλύτερη μη τραπεζική χρηματιστηριακή της χώρας.