Στα 782,5 δισ. ευρώ η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων - Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Άνοδος κατά 4,7 δισ. ευρώ καταγράφεται στην αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχαν πέρυσι 7.155.186 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με το 2024 φθάνοντας τα 782,5 δισ. ευρώ έναντι 777,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Στη κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται 2.560.738 ιδιοκτήτες στην Αττική με ακίνητα συνολικής αξίας 412,63 δις. ευρώ ενώ στη τελευταία θέση 185.365 ιδιοκτήτες στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ακίνητη περιουσία αξίας 10,35 δις. ευρώ

Ο συνολικός φόρο-λογαριασμός ανέρχεται σε 2,3 δις ευρώ με τα φυσικά πρόσωπα να καλούνται να πληρώσουν 1,711 δις. ευρώ και τα νομικά πρόσωπα 585,68 εκ. ευρώ.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767,36 ευρώ, και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254,03 ευρώ ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων. Επιπρόσθετα 428.147 φορολογούμενοι με ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών κατοικίες έλαβαν έκπτωση για 609.219 δικαιώματα με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 26.096.715,41 ευρώ ενώ 579.224 φορολογούμενοι με 583.724 δικαιώματα με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έλαβαν συνολική έκπτωση ύψους 47.519.475,23 ευρώ.

O χάρτης με τις πλουσιότερες και τις φτωχότερες περιφέρειες της χώρας

Με βάση την επεξεργασία της ΑΑΔΕ ο χάρτης με την αξία της ακίνητης περιουσίας και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ στις 13 περιφέρειες της χώρας διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια Αττικής: 2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 412,63 δις. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να ανέρχεται σε 161.137,58 ευρώ. Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ φθάνει τα 1,23 δις. ευρώ και ο μέσος κατά κεφαλήν σε 480,90 ευρώ.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1.238.673 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 102,73 δις. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 82.935,19 ευρώ, ο συνολικός φόρος σε 295,68 εκ. ευρώ και ο μέσος σε 238,71 ευρώ.

Περιφέρεια Κρήτης: 421.971 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 42,66 δις. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ διαμορφώνεται σε 101.090,22 ευρώ, ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 122,45 εκ. ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 290,19 ευρώ.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: 466.310 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 33,33 δις. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 71.472,22 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 206,23 ευρώ και ο συνολικός σε 96,17 εκατ. ευρώ.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 398.724 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,94 δις. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 80.099,79 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 226,92 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 90,48 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 417.721 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 29,30 δις. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 70.139,08 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 197,08 ευρώ και ο συνολικός σε 82,32 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 212.271 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 26,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ είναι από τις υψηλότερες στη χώρα, φτάνοντας τα 122.947,53 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 378,02 ευρώ και ο συνολικός σε 80,24 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 400.573 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας 24,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 60.175,20 ευρώ με το μέσο ΕΝΦΙΑ στα 181,27 ευρώ και το συνολικό στα 72,61 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 326.121 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 23,09 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 70.805,72 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 211,73 ευρώ και ο συνολικός σε 69,05 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Ηπείρου: 215.989 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 17,91 δις. ευρώ με μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο 82.911,09 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 197,68 ευρώ και ο συνολικός φόρος σε 42,70 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 166.243 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 16,84 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 101.326,70 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ τα 291,40 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται περίπου σε 48,44 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 144.487 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 11,57 δις. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 80.097,06 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 224,03 ευρώ κα ο συνολικός τα 32,37 εκ. ευρώ.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 185.365 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 10,35 δις. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να διαμορφώνεται σε 55.838,31 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ είναι ο χαμηλότερος στη χώρα στα 178,17 ευρώ και ο συνολικός στα 33,03 εκ. ευρώ.