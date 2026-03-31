Έρχεται τον Απρίλιο η ψηφιακή πλατφόρμα για όλα τα ακίνητα - Τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες

Στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) μέσα στον Απρίλιο προχωρά η ΑΑΔΕ, με πλήρη και αναλυτική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας περισσότερων από 7 εκατ. φορολογούμενων οι οποίοι θα κληθούν να δηλώσουν την χρήση κάθε ακινήτου που έχουν στη κατοχή τους, δηλαδή αν είναι κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται, εξοχική κατοικία, μισθωμένο, κενό ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο.



Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εισέλθουν στο ΜΙΔΑ μέσω των προσωπικών τους κωδικών στο myAADE όπου θα εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία των ακινήτων τους και να ελέγξουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις.



Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους και συγκεκριμένα αν είναι:

- Ιδιοκατοικούμενα: Ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία ή έχουν στη κατοχή τους και δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.



- Ιδιοχρησιμοποιούμενα: Ακίνητα που καλύπτουν κύριες επαγγελματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη τους όπως γραφεία ή καταστήματα.

Πότε φορολογείται η δωρεάν παραχώρηση

- Δωρεάν παραχωρούμενα: Κατοικίες που παραχωρούν τη χρήση τους χωρίς αντάλλαγμα σε γονείς, παιδιά, αδέρφια ή ακόμη και σε φίλους. Επισημαίνεται ότι η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας έως 200 τ.μ. σε παιδιά ή γονείς ή το αντίστροφο είναι αφορολόγητη ενώ αν ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά μέτρα η επιπλέον έκταση φορολογείται. Ο φόρος υπολογίζεται στο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο υπολογίζεται με ποσοστό 3% στην αντικειμενική αξία του παραχωρούμενου ακινήτου την τελευταία ημέρα του έτους φορολογίας.



- Μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.



- «Κενά» ακίνητα: Θα καταγραφούν όλες οι κενές κατοικίες και έτσι το δημόσιο θα έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα σπίτια που θα μπορούσαν να «πέσουν» στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή θα «τρέξουν» οι διασταυρώσεις στα ακίνητα που δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης με τα δεδομένα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων. Οι διασταυρώσεις θα είναι αυτοματοποιημένες με χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα.



- Ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.



- Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) όπως επαγγελματικά κτίρια (γραφεία, αποθήκες, βιομηχανικά, ξενοδοχεία) που αποκτούν επιχειρήσεις/επαγγελματίες μέσω μιας εταιρείας leasing.



Στην επόμενη φάση στη ψηφιακή πλατφόρμα θα εισέλθουν οι ενοικιαστές προκειμένου να ταυτιστούν τα εκμισθούμενα ακίνητα με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό με εξπρές διασταυρώσεις να εντοπίσει φορολογούμενους που αποκρύπτουν εισοδήματα από ενοίκια