Αξιοποιούνται ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο, Καλαμάτα για κοινωνικές κατοικίες

Ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής με την ενεργοποίηση των πρώτων οκτώ ακινήτων της ΔΥΠΑ, τα οποία πρόκειται να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της προσιτής στέγασης και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας προς όφελος ευάλωτων νοικοκυριών. Μέσω του νέου πλαισίου, προβλέπεται η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη κατοικιών με κοινωνικό χαρακτήρα, με στόχο την αύξηση της προσφοράς στην αγορά ακινήτων.



Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα, το οποίο σηματοδοτεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, με την οποία οκτώ ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ περιέρχονται στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής.



Πρόκειται για ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μπαίνουν σε τροχιά αξιοποίησης με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο. Ειδικότερα, τα οκτώ ακίνητα που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ βρίσκονται:

στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας,

στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά,

στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα,

στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσκλησης προς την αγορά, προκειμένου ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη των ακινήτων. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών, μέρος των οποίων θα αποδοθεί ως κοινωνική κατοικία σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.



Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα νέα εργαλεία στεγαστικής πολιτικής. Το Δημόσιο ενεργοποιεί αδρανή ακίνητα και τα αξιοποιεί σε συνεργασία με ιδιώτες αναδόχους, ώστε να δημιουργηθεί νέο στεγαστικό απόθεμα και να επιστρέψει κοινωνική αξία στους πολίτες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής, το Δημόσιο διατηρεί πάντοτε ποσοστό τουλάχιστον 30% των κατοικιών για κοινωνική χρήση, εξασφαλίζοντας μόνιμο απόθεμα. Με αυτόν τον τρόπο, δημόσια γη που παρέμενε για πολλά χρόνια αναξιοποίητη μετατρέπεται σε κατοικίες, σε ευκαιρίες στέγασης και σε πραγματική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά.



Η εμβληματική αυτή απόφαση σηματοδοτεί την αρχή της επαναδημιουργίας του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα. Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία 2.300 κοινωνικών κατοικιών, διαμορφώνεται πλέον ένας νέος πυλώνας στεγαστικής πολιτικής, που αυξάνει την προσφορά κατοικιών και δίνει απάντηση σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής.