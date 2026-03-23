Νέα εκκαθαριστικά με διαγραφή του ΕΝΦΙΑ 2026 - Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, οι οποίοι κλήθηκαν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ παρά το γεγονός ότι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή, θα λάβουν νέο εκκαθαριστικό από την ΑΑΔΕ μέσα στον Απρίλιο με μηδενικό φόρο ενώ για όσους κατέβαλλαν τη πρώτη δόση το ποσό θα τους επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί με οφειλές.



Οι διορθώσεις στο φόρο-λογαριασμό γίνονται με βάση την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει παράταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για το 2026 και 2027 για ακίνητα σε δεκάδες περιοχές της χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες.



Την ίδια ώρα τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Ιουλίου ιδιοκτήτες κυρίων κατοικιών που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές και δεν έλαβαν την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ λόγω λαθών η παραλείψεων στον αριθμό παροχής ρεύματος.

Ποια ακίνητα αφορά η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ

Ειδικότερα με βάση τη τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2026 και 2027 θα έχουν:



- Ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως και την 31η.12.2020 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Επίσης τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών.



- Ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επίσημη αυτοψία που αποδεικνύει ότι το ακίνητο έχει υποστεί ζημιές. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας προσώπων που έχασαν τη ζωή τους στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.



- Ακίνητα στον οικισμό Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου (Φλώρινα), ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω κατολισθήσεων από το ορυχείο Αμυνταίου. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και πολεοδομικά ανενεργοί οικισμοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, όπως η Πεπονιά, το Πολύλακκο, το Αξιόκαστρο, το Κλήμα, η Τραπεζίτσα, η Πανάρετη, το Πυλώρι, καθώς και οι οικισμοί Καλαμίτσι, Καλοχίο και Μεσόλακκα.



- Ακίνητα στη Βόρεια Εύβοια, και συγκεκριμένα στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του 2021, εφόσον οι ιδιοκτήτες διατηρούν την κυριότητα των ακινήτων τους.

Ακίνητα σε σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας

Επίσης, καλύπτονται ακίνητα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας (Θεσσαλία), Πιερίας (Κεντρική Μακεδονία), Γρεβενών και Κοζάνης (Δυτική Μακεδονία) και Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα), που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, εφόσον τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.



- Ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς του Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και ακίνητα στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, που επλήγησαν από τον σεισμό και τις πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020.



- Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, ενισχύοντας μια παραμεθόρια περιοχή με έντονα δημογραφικά προβλήματα.



Επίσης με βάση τη ρύθμιση μειώνεται κατά 50% ο φετινός ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές με εξαίρεση την Αττική εφόσον η αντικειμενική τους αξίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.