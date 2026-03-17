Δεύτερη ευκαιρία για «κούρεμα» του ΕΝΦΙΑ 2026 - Ποια λάθη πρέπει να προσέξετε

Σε τσεκάρισμα του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι πριν από τη πληρωμή καθώς λάθη, κενά ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων διογκώνουν το ποσό του φόρου ή οδηγούν σε απώλειες φοροαπαλλαγών.



Τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει ξανά την ηλεκτρονική πύλη του Ε9 για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2026, δίνοντας τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας και επαναπροσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ με την έκδοση νέου εκκαθαριστικού.

Τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο μπορούν υποβάλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 ή 1.700 κατοίκους που αν και δικαιούνταν μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ δεν είχαν καμία έκπτωση στα εκκαθαριστικά λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.



Επίσης αν απαλλαγή ή μείωση δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Τα λάθη η οι παραλείψεις που «φουσκώνουν» το λογαριασμό

Πάντως σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ 2026 θα πρέπει να εστιασθεί στα ακόλουθα πεδία:



1. Όροφος: σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή δήλωσης του ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο υψηλότερος συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.



2. Βοηθητικοί χώροι: αν αποθήκες η υπόγεια πάρκινγκ έχουν αναγραφεί στο κωδικό για τους κύριους χώρους δεν χορηγείται έκπτωση 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης αφού για τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,1.



3. Εμπράγματα δικαιώματα: η μη αναγραφή ή η αναγραφή λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος (ψιλή κυριότητα, επικαρπία) φέρνει έξτρα χρεώσεις καθώς το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο



4. Συνιδιοκτησία: σε περίπτωση που ο κωδικός για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας είναι κενός η υπάρχουν λάθη το ποσοστό υπολογίζεται στο 100% για τον φορολογούμενο οπότε θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό του φόρου



5. Ηλικία ακινήτου: αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος αποπεράτωσης. Η παλαιότητα του ακινήτου μειώνει την τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του φόρου



6. Κενά-ημιτελή κτίσματα: αν δεν συμπληρωθούν οι σχετικοί κωδικοί χάνεται η μείωση 60% στο φόρο



7. Αγροτεμάχια: λάθη στη περιγραφή της τοποθεσίας του ακινήτου αυξάνουν τη φορολογητέα του αξία ενώ λανθασμένη αναγραφή απόστασης αγροτεμαχίου από τη θάλασσα για μικρότερη των 700 μέτρων εκτινάσσει την οφειλή



8. Κτίσματα εντός αγροτεμαχίων: σε περίπτωση που γεωργικό κτίσμα, αποθήκη η επαγγελματική στέγη που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο δεν δηλωθεί ως τέτοιο θεωρείται κατοικία και ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται.

Πληρωμή και με πάγια ρύθμιση

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αδυνατούν να αποπληρώσουν το φόρο σε 12 μηνιαίες δόσεις έχουν τη δυνατότητα να επιμηκύνουν το χρόνο εξόφλησης του σε έως 24 μήνες εντάσσοντας την οφειλή στη πάγια ρύθμιση αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το συνολικό ποσό της οφειλής επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5,84% για αριθμό μηνιαίων δόσεων από 13 έως 24 ενώ η κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Επίσης προϋπόθεση για την ένταξη στη πάγια ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ και να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει όλα τα προηγούμενα χρέη. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής μίας μηνιαίας δόσης το ποσό επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.