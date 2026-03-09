Έρχεται ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενους - Κερδισμένοι και χαμένοι

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η ΑΑΔΕ να αναρτήσει τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2026 για περισσότερους από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό στην ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ με τη χρήση των κωδικών του Taxis ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE.

Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».

Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxis.

Επιλέγετε το έτος 2026 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026.

Ποιοι είναι οι κερδισμένοι για τον ΕΝΦΙΑ 2026

Τα εκκαθαριστικά θα είναι ελαφρύτερα για όσους ασφάλισαν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών το 2025, μεταβίβασαν ακίνητα η ανήκουν στα ευάλωτα νοικοκυριά, βαρύτερα για όσους απέκτησαν ακίνητα η εμπράγματα δικαιώματα και τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους ενώ ίδια με πέρυσι θα είναι τα ποσά για τους φορολογούμενους που δεν είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους

Αναλυτικότερα:

- Έκπτωση 20% θα έχουν 400.000 νοικοκυριά που ασφάλισαν τη κατοικία τους αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα ολόκληρο το 2025. Σε περίπτωση που η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 12 μηνών η μείωση θα είναι χαμηλότερη και ανάλογη του χρονικού διαστήματος ενώ καμία μείωση δεν παρέχεται για κατοικίες με ασφάλιση έως 3 μήνες. Η έκπτωση περιορίζεται στο 10% για τους φορολογούμενους με ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών για ολόκληρο το 2025 κατοικίες που η αντικειμενική τους αξία ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

-Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο φόρος για όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η μείωση παρέχεται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία επί της κύριας κατοικίας και όχι για δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια εφόσον η συνολική αντικειμενική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

- «Κούρεμα κατά 50% θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα

- Ούτε ένα ευρώ φόρο δεν θα πληρώσουν τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού.

-Πλήρη απαλλαγή θα έχουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, σε περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργές, μεταφερόμενους οικισμούς και κοινότητες καθώς και για δικαιώματα επί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης και διατηρητέα κτίσματα

-Μείωση φόρου θα έχουν οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά

- «Φουσκωμένος» θα είναι ο λογαριασμός για όσους το 2025 απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, η εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) η τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους

- Αμετάβλητος θα παραμείνει ο φόρος για όσους δεν απέκτησαν ή δεν μεταβίβασαν ακίνητα το 2205 η είχαν ασφαλίσει έναντι φυσικών καταστροφών τη κατοικία τους αντικειμενικής αξίας πάνω από 500.000 ευρώ καθώς η έκπτωση παραμένει στο 10%

Επισημαίνεται ότι τράπεζες και servicers που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα θα πληρώσουν φέτος διπλάσιο ΕΝΦΙΑ ενώ από την προσαύξηση εξαιρούνται οι κατοικίες που έχει ενοικιαστεί για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο 2025.