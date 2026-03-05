ΕΝΦΙΑ: Εκπτώσεις έως 75% για 2 εκατ. ιδιοκτήτες – Πού έρχεται διπλός φόρος

Περισσότεροι από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν φέτος σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2026, ενώ αρκετές χιλιάδες δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα TAXISnet μέσα στα επόμενα 24ωρα, με τις μειώσεις να φτάνουν ακόμη και το 75%, ανάλογα με τα εισοδηματικά, γεωγραφικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι ρυθμίσεις που προωθήθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργούν πέντε βασικές κατηγορίες εκπτώσεων και απαλλαγών, καλύπτοντας κυρίως:

κατοίκους μικρών οικισμών

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών

κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κριτήρια συνδυάζονται, οδηγώντας σε διπλές μειώσεις φόρου.

Έκπτωση 50% για κατοίκους μικρών οικισμών

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά τους μόνιμους κατοίκους μικρών οικισμών σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το 50% του ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας όσοι διαμένουν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους για οικισμούς σε ακριτικές περιοχές όπως:

Έβρος

Δυτική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ήπειρος

Η ρύθμιση αφορά κατοικίες που έχουν δηλωθεί ως κύριες στις φορολογικές δηλώσεις του 2024.



Ωστόσο υπάρχουν δύο βασικές εξαιρέσεις:

οι οικισμοί της Αττικής (εκτός από τα νησιά)

κατοικίες με φορολογητέα αξία πάνω από 400.000 ευρώ

Η συγκεκριμένη έκπτωση εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περισσότερους από 1.000.000 φορολογούμενους σε περίπου 13.500 οικισμούς της χώρας.

Έκπτωση 50% λόγω χαμηλού εισοδήματος

Μείωση κατά 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ δικαιούνται και ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.



Τα βασικά όρια είναι:

Εισοδηματικά όρια

9.000 ευρώ για άγαμο

10.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά

11.000 ευρώ για έγγαμο με 1 παιδί

12.000 ευρώ για έγγαμο με 2 παιδιά

Περιουσιακά κριτήρια

επιφάνεια ακινήτων έως 150 τ.μ.

αξία περιουσίας έως:

85.000 ευρώ για άγαμο

150.000 ευρώ για έγγαμο με 1 παιδί

200.000 ευρώ για έγγαμο με 2 παιδιά

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά περίπου 800.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Διπλή έκπτωση έως 75% στον ΕΝΦΙΑ

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι μειώσεις συνδυάζονται. Όσοι πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα γεωγραφικά (δηλαδή κατοικούν σε μικρούς οικισμούς), θα έχουν διπλή μείωση φόρου.

Στην πράξη:

50% μείωση λόγω χαμηλού εισοδήματος

επιπλέον 50% στο υπόλοιπο ποσό λόγω κατοικίας σε μικρό οικισμό

Έτσι η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει έως και 75% για την κύρια κατοικία.

Μηδενικός ΕΝΦΙΑ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο ακινήτων δικαιούνται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν θα πληρώσουν καθόλου ΕΝΦΙΑ οικογένειες που:

είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες

έχουν μέλος με αναπηρία άνω του 80%

Υπό δύο προϋποθέσεις:

οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος

συνολική επιφάνεια ακινήτων έως 150 τ.μ.

Οι δικαιούχοι αυτής της πλήρους απαλλαγής υπολογίζονται σε περίπου 55.000 νοικοκυριά.

Μηδενικός φόρος για μικρά ακριτικά νησιά

Ειδικό φορολογικό καθεστώς ισχύει και για μικρά ακριτικά νησιά. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 1.200 κατοίκους.

Η ρύθμιση αφορά περιοχές όπως:

Ικαρία

Λήμνος

Σάμος

Χίος

Κάλυμνος

Κάρπαθος

Ρόδος

Κως

Δήμο Γαύδου

Διαπόντια νησιά Κέρκυρας

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 3.500 ιδιοκτήτες.

Μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες

Μία ακόμη σημαντική έκπτωση αφορά τα ασφαλισμένα ακίνητα έναντι φυσικών καταστροφών.

Για το 2026 προβλέπεται:

20% έκπτωση για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ

10% έκπτωση για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοικία να ήταν ασφαλισμένη το 2025 για:

σεισμό

πυρκαγιά

πλημμύρα

και μάλιστα για την πλήρη αξία ανακατασκευής του ακινήτου.



Η έκπτωση αφορά πάνω από 350.000 ιδιοκτήτες που δήλωσαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην πλατφόρμα myPROPERTY της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ .

Διπλός ΕΝΦΙΑ για τράπεζες και servicers

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να αυξήσει την προσφορά ακινήτων στην αγορά μέσω ενός διαφορετικού μέτρου: διπλός ΕΝΦΙΑ για κατασχεμένα σπίτια.

Συγκεκριμένα επιβάλλεται προσαύξηση 100% στον κύριο φόρο για κατοικίες που ανήκουν σε:

τράπεζες

εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers)

funds που αγόρασαν «κόκκινα» δάνεια

συνδεδεμένες εταιρείες

Το μέτρο θα ισχύσει για τα έτη 2026, 2027 και 2028.



Στόχος είναι να πιεστούν οι χρηματοπιστωτικοί φορείς να βγάλουν τα ακίνητα στην αγορά, σε μια περίοδο που το στεγαστικό πρόβλημα εντείνεται.



Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η επιβάρυνση θεωρείται σχετικά μικρή ώστε να οδηγήσει σε μαζικές πωλήσεις ακινήτων.

Ποιοι θεωρούνται «χαμένοι» του ΕΝΦΙΑ

Παρά τις εκπτώσεις, υπάρχουν και φορολογούμενοι που θα δουν αυξημένο φόρο. Στους «χαμένους» περιλαμβάνονται όσοι:

απέκτησαν νέα ακίνητα το 2024

έκαναν γονικές παροχές, δωρεές ή κληρονομιές

τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους

δήλωσαν μεγαλύτερη επιφάνεια ακινήτων στους δήμους

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση της περιουσίας οδηγεί σε υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.

Πότε πληρώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν μέσα στον Μάρτιο, ενώ ο φόρος θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Μαρτίου, ενώ η τελευταία στις αρχές του 2027.