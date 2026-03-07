Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει 16 Μαρτίου η πλατφόρμα – Τα 4 σημεία που πρέπει να ελέγξετε

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την έναρξη υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να δώσει το «πράσινο φως» για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η απόφαση που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2.

Η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των δηλώσεων θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πάνω από 1,5 εκατ. προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Φέτος περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα βρουν τις δηλώσεις τους όχι μόνο προσυμπληρωμένες, αλλά και προεκκαθαρισμένες, δηλαδή ουσιαστικά έτοιμες για υποβολή.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία πριν οριστικοποιηθεί η δήλωση, ώστε να αποφύγουν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να υποβληθεί η δήλωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία αυτόματης οριστικοποίησης από την ΑΑΔΕ.

Τα σημεία που πρέπει να ελέγξουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε τέσσερα βασικά σημεία της Φορολογικής δήλωσης

1. Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα ποσά εισοδήματος και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί μέσω της επιλογής:

«Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου»

«Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ»

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι. Αν εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση αποδοχών ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

2. Ηλεκτρονικές δαπάνες

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Αν το ποσοστό δεν καλυφθεί, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς.

3. Τεκμήρια διαβίωσης

Τα τεκμήρια που αφορούν:

κατοικίες

αυτοκίνητα

άλλα περιουσιακά στοιχεία

μπορεί να οδηγήσουν σε φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, εφόσον υπερβαίνουν το δηλωθέν.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά επικαλούμενοι:

αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών

έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων

δάνεια

γονικές παροχές

δωρεές ή κληρονομιές

εφάπαξ αποζημιώσεις.

4. Προστατευόμενα τέκνα

Τα στοιχεία για τα προστατευόμενα παιδιά είναι κρίσιμα, καθώς μπορούν να μειώσουν τον τελικό φόρο από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Τι ισχύει για τις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη διαδικασία των αυτόματων δηλώσεων πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Υποβολή ακόμη και χωρίς αλλαγές

Μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωση ακόμη και αν δεν διαφωνούν με τα στοιχεία. Αν δεν το κάνουν, η ΑΑΔΕ θα την οριστικοποιήσει αυτόματα με τα δεδομένα που διαθέτει.

Ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγών

Αν υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία της δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ώστε να μπουν ξανά στην εφαρμογή και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Έκδοση εκκαθαριστικού

Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της προσυμπληρωμένης δήλωσης. Στη συνέχεια εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, δηλαδή το εκκαθαριστικό.

Μετά την έκδοσή του, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης μέσω τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πώς πληρώνεται ο φόρος

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος γίνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου.

Όσοι επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή έχουν έκπτωση: