Φορολογικές δηλώσεις 2026: 12 «κλειδιά» και «μυστικά» για εισοδήματα από ακίνητα

Πάνω από 3,5 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει πριν από την υποβολή του Ε1 να υποβάλλουν το έντυπο E2 που περιλαμβάνει προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ τα έσοδα από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις που απέκτησαν το 2025 καθώς και κωδικούς που μηδενίζουν το φόρο.



Οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση του Ε2 που οδηγούν σε έξτρα επιβαρύνσεις και σε περιπέτειες με την εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:



1. Όταν ένα ακίνητο είναι κενό για ολόκληρο το φορολογικό έτος ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταχωρείται στο έντυπο με την ένδειξη «ΚΕΝΟ», ενώ παράλληλα συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε κενό.



2. Στη στήλη 4 δηλώνεται η κατηγορία του ακινήτου και συγκεκριμένα εάν πρόκειται για Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση.

Ανείσπρακτα ενοίκια

3. Οι στήλες 13, 14 και 15, συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα από τα ακίνητα που αναλογεί στον υπόχρεο, ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος. Στις στήλες αυτές καταχωρούνται και τα ποσά από ανείσπρακτα μισθώματα που είχαν δηλωθεί σε προηγούμενα φορολογικά έτη (2015–2024) και εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2025.

4. Στη στήλη 16 δηλώνονται τα ανείσπρακτα μισθώματα για τα οποία η απαλλαγή από το φόρο παρέχεται εφόσον μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί σχετική αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, συνοδευόμενη από αποδεικτικό επίδοσης. Μάλιστα τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να έχουν προσκομισθεί στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία πριν από την υποβολή της δήλωσης.



5. Στη στήλη 17 δηλώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου μέσω συγκεκριμένων κωδικών. Ενδεικτικά, στον κωδικό 60 δηλώνονται συγκεντρωτικά τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων, ενώ στον κωδικό 61 δηλώνονται τα εισοδήματα από βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα της οικονομίας διαμοιρασμού ή αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω αυτής.



6. Στον κωδικό 62 δηλώνεται το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή, ενώ στον κωδικό 63 δηλώνεται η εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση και το εισόδημα μεταφέρεται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κενές κατοικίες

7. Στον κωδικό 64 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια του 2025 από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σύμβαση εκμίσθωσης κατοικίας του, εφόσον η κατοικία αυτή ήταν κενή κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται στους νέους κωδικούς 119-120 στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 προκειμένου να απαλλαγεί από τον φόρο.



8. Στον κωδικό 65 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που απέκτησε ο εκμισθωτής το 2025 από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σύμβαση εκμίσθωσης κατοικίας του, εφόσον η κατοικία αυτή ήταν σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2024.



9. Οι κωδικοί 66 και 67 αφορούν εκμισθώσεις κατοικιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας που είχαν προηγουμένως παραμείνει κενές ή είχαν καταχωρηθεί στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί εφαρμόζονται όταν το ακίνητο μισθώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα, όπως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης και ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.



10. Στη στήλη 18, αναγράφεται ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε ακίνητο, ανεξάρτητα από το αν η παροχή είναι ενεργή ή όχι. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος ή όταν πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από κοινόχρηστη παροχή, η στήλη συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».



11. Στη στήλη 19 αναγράφεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Η συμπλήρωση της στήλης αυτής είναι υποχρεωτική ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 64, 65, 66 και 67.



12. Στο έντυπο Ε2 δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα, ενώ τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται και στον σχετικό πίνακα της δεύτερης σελίδας του εντύπου με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του τέκνου.



Επισημαίνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως και 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή.