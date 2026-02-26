Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να «ακυρώσουν» τα τεκμήρια

Οι φορολογούμενοι με τεκμήρια διαβίωσης και δαπάνες για αγορά κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων το 2025, που ξεπερνούν το εισόδημα που θα δηλώσουν φέτος στην εφορία, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη διαφορά προχωρώντας στη συμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών στο έντυπο Ε1 ή επικαλούμενοι πραγματικά περιστατικά και στοιχεία.



Σε διαφορετική περίπτωση η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα με αποτέλεσμα να «φουσκώσει» ο λογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου βρίσκονται κυρίως οι φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα που έχουν στη κατοχή τους σπίτι ή αυτοκίνητο.



Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η κάλυψη των τεκμηρίων μπορεί να γίνει με:



1. Εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025 στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, οι ειδικές ενισχύσεις, τα επιδόματα και οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες.



2. Χρηματικά ποσά που αποκτήθηκαν το 2025 και δεν θεωρούνται εισόδημα όπως είναι το εφάπαξ για όσους βγαίνουν στη σύνταξη, οι αποζημιώσεις από ασφαλιστική εταιρεία κ.ά.



3. Εισοδήματα παρελθόντων οικονομικών ετών που δηλώνονται στο κωδικό του Ε1 «ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων ετών» και αφορούν αποταμιεύσεις σε βάθος 10, 20 ή και περισσότερων ετών.



4. Έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας). Προσοχή γιατί η εφορία δεν λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το ποσό των εσόδων στη περίπτωση πώλησης ενός ακινήτου αλλά από το τίμημα αφαιρεί το κόστος απόκτησης του ακινήτου. Για παράδειγμα, αν κάποιος πούλησε ακίνητο έναντι 200.000 ευρώ το 2025 το οποίο είχε αγοράσει 150.000 ευρώ το ποσό για τη κάλυψη του τεκμηρίου ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.



5. Χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στην Ελλάδα ή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στο εξωτερικό.



6. Δάνεια εντός του 2025 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Για την απόδειξη σύναψης του δανείου απαιτείται συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο και το δάνειο θα πρέπει να έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.



7. Ποσά από δωρεές η γονικές παροχές εντός του 2025 που αποδεικνύονται από πιστοποιητικό ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025. Επισημαίνεται ότι με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ τα ποσά που αναγράφονται στη δήλωση δωρεάς ή γονικής παροχής η οποία υποβλήθηκε είτε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα μετά τη λήξη του οικείου έτους λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση εφόσον αποδεικνύεται η είσπραξή τους και η φορολόγησή τους ή η απαλλαγή τους από τη φορολογία κεφαλαίου.



8. Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα κέρδη από τα καζίνα. Για την απόδειξη του κέρδους από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ ή λαχεία απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον OΠAΠ ή από την εταιρεία που διενεργεί τις κληρώσεις των λαχείων.

Πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία

Πέραν των παραπάνω οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια επικαλούμενοι πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία όπως:



1. Υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις.



2. Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.



3. Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.



4. Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.



5. Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.



6. Είναι φυλακισμένοι.



7. Για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.