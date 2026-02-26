Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας και γιατί συνεχίζει να ισχύει

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας και το 2026 στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για θερινή και χειμερινή ώρα. Παρά τις πολυετείς συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πιθανή κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση.

Η πρώτη αλλαγή θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 οι δείκτες θα πάνε μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας. Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 04:00 οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 03:00.

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα «χάνεται» μία ώρα ύπνου, ενώ τον Οκτώβριο «κερδίζεται» μία ώρα. Τα περισσότερα κινητά, υπολογιστές, tablets και έξυπνα ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη η ζώνη ώρας και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Για αναλογικά ρολόγια, φούρνους, ξυπνητήρια και ρολόγια αυτοκινήτων, η ρύθμιση πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Ο λόγος ύπαρξης της αλλαγής ώρας

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στόχος είναι ο συγχρονισμός μετακινήσεων, αγορών, υπηρεσιών και οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ένωση.

Η αλλαγή ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας κόπωση και αίσθημα τζετ λαγκ, με τον οργανισμό να χρειάζεται 5 ημέρες έως 2 εβδομάδες για πλήρη προσαρμογή.

Πότε θα σταματήσει η αλλαγή ώρας

Η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά να αλλάζει την ώρα δύο φορές τον χρόνο, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία κατάργησης. Παρότι έχει υπάρξει πρόταση στην ΕΕ να διατηρεί κάθε χώρα σταθερά είτε τη θερινή είτε τη χειμερινή ώρα, αυτή δεν έχει υλοποιηθεί και παραμένει υπό συζήτηση.Για το 2026, λοιπόν, οι πολίτες θα αλλάξουν τους δείκτες στις 29 Μαρτίου (μπροστά) και στις 25 Οκτωβρίου (πίσω), όπως έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.