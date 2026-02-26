Γιατί να βάλεις ολόκληρα λεμόνια στην κατάψυξη

Οι περισσότεροι στύβουν το λεμόνι για να προσθέσουν λίγο χυμό στο νερό, στο τσάι ή στο φαγητό και στη συνέχεια πετούν τη φλούδα χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι, όμως, χάνεται ένα μεγάλο μέρος από τα αρώματα και τα αιθέρια έλαια που κρύβονται στη φλούδα και δίνουν ένταση στη γεύση. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι δοκιμάζουν κάτι διαφορετικό: βάζουν το λεμόνι ολόκληρο στην κατάψυξη και, μόλις παγώσει, το τρίβουν κατευθείαν πάνω από το πιάτο.

Δες πώς μια τόσο απλή ιδέα μπορεί να απογειώσει τη γεύση των πιάτων σου.