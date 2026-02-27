Πρέπει να κλαδεύεις κάθε χρόνο τις τριανταφυλλιές σου; Όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Η τριανταφυλλιά είναι διαχρονικό αγαπημένο φυτό, όμως η καλλιέργειά της συχνά απογοητεύει όσους δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές της. Άλλοι καταφέρνουν να γεμίσουν τον κήπο τους με πλούσια άνθη και έντονα αρώματα, ενώ άλλοι βλέπουν τα φυτά τους να μένουν αδύναμα και άτονα, παρά τις προσπάθειες.

Δες πότε και πώς πρέπει να κλαδεύεις σωστά τις τριανταφυλλιές σου, ώστε να απολαμβάνεις κάθε χρόνο πλούσια και υγιή άνθη.