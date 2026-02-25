Καθαρό τζάμι φούρνου χωρίς λύσιμο: Το έξυπνο κόλπο με κρεμάστρα και πετσέτα

Ο καθαρισμός του τζαμιού στον φούρνο συγκαταλέγεται στις πιο δύσκολες και… εκνευριστικές δουλειές της κουζίνας. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο απαιτητική όταν πρόκειται για πόρτα με διπλό τζάμι, όπου λίπη και βρωμιές συσσωρεύονται στο εσωτερικό και μοιάζουν αδύνατο να απομακρυνθούν.

Κι όμως, υπάρχει ένας απλός και οικονομικός τρόπος που μπορεί να δώσει λύση χωρίς να χρειαστεί να αποσυναρμολογήσεις την πόρτα. Μια απλή μεταλλική κρεμάστρα, σε συνδυασμό με μια πετσέτα, αρκούν για να φτάσεις στα σημεία ανάμεσα στα τζάμια και να καθαρίσεις αποτελεσματικά τα υπολείμματα.

Δες βήμα-βήμα πώς εφαρμόζεται η μέθοδος και κάνε τον φούρνο σου να λάμπει χωρίς κόπο και περιττά έξοδα.