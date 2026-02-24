Σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό; Η επιλογή που προστατεύει ρούχα και πλυντήριο

Το είδος του απορρυπαντικού επηρεάζει άμεσα το αποτέλεσμα του πλυσίματος, τη διατήρηση των χρωμάτων, τη φθορά των υφασμάτων αλλά και τη σωστή λειτουργία της ίδιας της συσκευής. Γι’ αυτό και η επιλογή του δεν πρέπει να γίνεται στην τύχη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σκόνη και το υγρό απορρυπαντικό δεν είναι ισοδύναμες λύσεις, αλλά προϊόντα με διαφορετική σύνθεση και δράση. Κάθε τύπος ανταποκρίνεται καλύτερα σε συγκεκριμένες ανάγκες: άλλα είναι πιο αποτελεσματικά σε επίμονους λεκέδες και πολύ λερωμένα ρούχα, ενώ άλλα ενδείκνυνται για ευαίσθητα υφάσματα ή για προστασία των χρωμάτων.

Δες πώς να αποφύγεις λάθη που κοστίζουν σε χρώμα, ποιότητα και χρήματα.