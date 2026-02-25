Κάθε πότε χρειάζονται πλύσιμο τα πουλόβερ και τα βαριά ρούχα

Τα χειμωνιάτικα κομμάτια της ντουλάπας, όπως πουλόβερ, φούτερ, παλτό και μπουφάν, δεν αντέχουν την υπερβολή στο πλύσιμο και απαιτούν πιο προσεκτική μεταχείριση. Η σωστή συχνότητα καθαρισμού βοηθά ώστε τα ρούχα να παραμένουν φρέσκα, να διατηρούν το σχήμα και το χρώμα τους και να μην φθείρονται πρόωρα. Αντίθετα, η υπερβολική χρήση πλυντηρίου μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους.

Τα χοντρά ρούχα, όπως τα μάλλινα πουλόβερ, τα παλτό και τα επενδυμένα μπουφάν, δεν χρειάζονται πλύσιμο μετά από κάθε χρήση. Οι ίνες τους είναι πιο ευαίσθητες και η συχνή καταπόνηση στο πλυντήριο οδηγεί σε φθορά. Υλικά όπως το μαλλί, το κασμίρι ή το fleece μπορεί να μαζέψουν, να χάσουν τη φόρμα τους, να ξεθωριάσουν ή να εμφανίσουν χνούδι.

Δες ποια είναι η ιδανική συχνότητα πλυσίματος για κάθε χειμωνιάτικο ρούχο και πώς θα τα διατηρήσεις σαν καινούργια όλη τη σεζόν.