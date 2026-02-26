Τι συμβαίνει όταν ξαναβράζεις το νερό που έμεινε στον βραστήρα

Ποιος μετράει με ακρίβεια την ποσότητα νερού που ρίχνει στον βραστήρα; Οι περισσότεροι γεμίζουμε πρόχειρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, αφού το νερό της βρύσης δεν θεωρείται ιδιαίτερα δαπανηρό. Έτσι, σχεδόν πάντα περισσεύει μια μικρή ποσότητα μετά τον καφέ ή το τσάι. Το δίλημμα προκύπτει την επόμενη μέρα: το κρατάς και το ξαναβράζεις ή το αδειάζεις και ξεκινάς από την αρχή; Η πρακτική διαφέρει από σπίτι σε σπίτι, με αρκετούς να θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πεταχτεί.

Δες τι πραγματικά συμβαίνει με τα μικρόβια και την ποιότητα του νερού όταν το ξαναβράζεις.