Το ιδανικό πρόγραμμα πλύσης για να μη φθείρονται τα ρούχα σου

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένα ρούχο βγαίνει από το πλυντήριο διαφορετικό απ’ ό,τι μπήκε: τα χρώματα χάνουν τη ζωντάνια τους, το ύφασμα δείχνει ταλαιπωρημένο ή το μέγεθος έχει αλλάξει. Ένα ακατάλληλο πρόγραμμα πλύσης μπορεί, μέσα σε λίγους κύκλους, να αλλοιώσει ακόμη και τα πιο ποιοτικά υφάσματα.

Δες ποιο πρόγραμμα πρέπει να επιλέγεις, σε ποιες θερμοκρασίες και τι να αποφεύγεις ώστε τα ρούχα σου να διαρκούν περισσότερο.