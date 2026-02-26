Οι 5 απαραίτητες βιταμίνες για ισχυρό ανοσοποιητικό και τα τρόφιμα που τις περιέχουν

Είναι πλέον σαφές ότι ένα και μόνο τρόφιμο, όσο «διάσημο» κι αν είναι για τη βιταμίνη του – όπως τα πορτοκάλια για τη βιταμίνη C – δεν αρκεί από μόνο του για να σας προφυλάξει από κρυολογήματα. Η θωράκιση του οργανισμού απαιτεί ποικιλία, ισορροπία και συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Η διαιτολόγος Julia Zumpano από την Cleveland Clinic εξηγεί αναλυτικά ποιες βιταμίνες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, σε ποιες τροφές εντοπίζονται και με ποιον τρόπο συμβάλλουν στη διατήρηση της συνολικής υγείας και ευεξίας σας.

Ανακάλυψε ποιες είναι αυτές οι πέντε βιταμίνες και πώς μπορείς να τις εντάξεις έξυπνα στη διατροφή σου για να θωρακίσετε τον οργανισμό σου καθημερινά.