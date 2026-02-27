Ξύδι, γλυκόζη και βάρος: Τι δείχνουν τα δεδομένα για τον ρόλο του ξυδιού στον μεταβολισμό

Στον σακχαρώδη διαβήτη, η διατροφική παρέμβαση δεν είναι απλώς συμπληρωματική· είναι καθοριστική. Χωρίς σωστή ρύθμιση της καθημερινής πρόσληψης τροφής, ο γλυκαιμικός έλεγχος γίνεται πιο δύσκολος, ακόμη και με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής. Η ισορροπημένη διατροφή παραμένει το θεμέλιο τόσο για την πρόληψη όσο και για τη διαχείριση της νόσου. Παράλληλα, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για προϊόντα φυσικής προέλευσης που υπόσχονται οφέλη στην υγεία.

Δες τι πραγματικά δείχνουν οι μελέτες για το ξύδι, ποια είναι τα πιθανά οφέλη και ποια τα όρια της χρήσης του στη διαχείριση του σακχάρου και του βάρους.