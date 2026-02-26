Νομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ: Βαριές «καμπάνες» για παράνομο τζόγο και μέτρα στήριξης για αγρότες και στέγη

Πακέτο μέτρων με ποινές φυλάκισης και λουκέτα για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας, επέκταση του «κόφτη» στο Airbnb και επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που παρουσιάζουν σήμερα Πέμπτη (26/2) στο υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Ειδικότερα οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ άλλων:

1. Άμεσο και μακροχρόνιο «σφράγισμα» και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ, βαριές κυρώσεις για τους παραβάτες και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με έρευνα Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το 2024 σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο με τα σχετικά ποσά να εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, προκαλώντας απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου 500 εκ. ευρώ

2. Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία με εφαρμογή κινητού και QR code που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ. Οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια.

3. Επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4. Απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά ενώ για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν θα είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.