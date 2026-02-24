Στο τραπέζι «κούρεμα» προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Εξορθολογισμό του ποινολογίου για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος με μείωση των προστίμων που φτάνουν έως 500 ευρώ ανά παράβαση προτείνει στη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Διαρκής Επιτροπή για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής.

Η Επιτροπή που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των κοινωνικών φορέων για θέματα φορολογικής πολιτικής θεωρεί ότι σε περιπτώσεις μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ η επιβολή υψηλών προστίμων για καθυστερήσεις στην υποβολή τους δεν υπηρετεί ούτε τη φορολογική συμμόρφωση ούτε το δημόσιο συμφέρον.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η επιβολή των νέων αυξημένων προστίμων ιδίως όταν εφαρμόζεται και αναδρομικά, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα νομικής βεβαιότητας καθώς η αναδρομικότητα συγκρούεται με τη θεμελιώδη αρχή ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να είναι προβλέψιμες και σαφείς για τον πολίτη ενώ σημειώνει τη σημαντική επιβάρυνση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου προβλέπονταν πρόστιμα 100 ευρώ ή ακόμη και μηδενικές κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς φορολογική οφειλή

Το υπόμνημα της Επιτροπής - Τι ζητά από ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις η Επιτροπή κατέθεσε υπόμνημα προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, με το οποίο ζητά νομοθετική παρέμβαση για αποκατάσταση της αναλογικότητας των προστίμων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ειδικότερα προτείνει:

Εξαίρεση των περιπτώσεων όπου η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική, εφόσον δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.

Μείωση προστίμων σε περιπτώσεις πολλαπλών εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων με πλαφόν στο συνολικό πρόστιμο ώστε να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο π.χ. 1.000 ευρώ

Εφαρμογή του κανόνα μη επιβολής προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης όταν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, ή όταν το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, είναι έως 100 ευρώ.

Αντιδρούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Στο μεταξύ η σχετική διάταξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθώς προβλέπει την επιβολή προστίμου 250 ή 500 ευρώ ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο φορολογούμενος για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ακόμη και αν είναι μηδενικές ή πιστωτικές.

Έτσι επαγγελματίας που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και υποβάλλει εκπρόθεσμα αρχική δήλωση ΦΠΑ που είναι μηδενική καλείται να πληρώσει αυτοτελές πρόστιμο ύψους 250 ευρώ. Σε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση ΦΠΑ με ποσό προς επιστροφή επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.