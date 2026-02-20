Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» της εφορίας

Ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές, επιστροφές φόρων, επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές «βάζει στο μάτι» η ΑΑΔΕ το 2026.



Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τον έλεγχο και την προτεραιοποίηση των υποθέσεων θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με βάση τη νέα απόφασή του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οι υποθέσεις που ελέγχονται άμεσα:

Ωστόσο ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη ελέγχονται άμεσα οι υποθέσεις που αφορούν:



- Εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.

- Πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

- Επιστροφές φόρων και επιστροφής ΦΠΑ καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.

- Εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.

- Μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

- Διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών, πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, επιβολή προστίμων, ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

- Αμοιβαία διοικητική συνδρομή κατόπιν αιτήματος.

- Ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

- Συμμόρφωση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

- Αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων.

- Αμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

- Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2026 για ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.