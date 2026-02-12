Χρέη στην εφορία: Πλειστηριασμοί 40 κατοικιών, οικοπέδων και επαγγελματικών ακινήτων

Το έσχατο όπλο των πλειστηριασμών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών από φόρους ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στους μεγαλο-οφειλέτες που παρά τις προειδοποιήσεις εξακολουθούν να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία.



Σύμφωνα με το προγραμματισμό από το τέλος Μαρτίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου, το ηλεκτρονικό «σφυρί» θα χτυπήσει για 40 ακίνητα όλων των ειδών, με τιμές πρώτης προσφοράς που κυμαίνονται από 7.000 ευρώ και φθάνουν ακόμα και τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα που ξεχωρίζουν

Ειδικότερα στη λίστα με τους πλειστηριασμούς ξεχωρίζουν:



- Αγροτεμάχιο έκτασης 25.460 τ.μ. με βιομηχανική εγκατάσταση στη Βοιωτία με τιμή πρώτης προσφοράς 3,5 εκατ. ευρώ.



- Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 780,89 τ.μ. με οικοδομή και θέσεις στάθμευσης στη Νέα Ιωνία με τιμή πρώτης προσφοράς 2,5 εκατ. ευρώ.



- Οριζόντια ιδιοκτησία , οικοδομή 374,20 τ.μ. σε οικόπεδο 1.200 τ.μ. στη Κηφισιά- Καστρί με ποσοστό συνιδιοκτησίας 433/1000 εξ αδιαιρέτου με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ.



- Εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 241,50 τ.μ. στο Δήμο Αθηναίων με τιμή πρώτης προσφοράς 488.000 ευρώ.

- Οικόπεδο με οικοδομή, συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ. στο Ροδοβάνι Χανίων με τιμή πρώτης προσφοράς 744.000 ευρώ.



- Διαμέρισμα πρώτου ορόφου 136,90 τ.μ. στην Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 396.000 ευρώ.



- Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 209,30 τ.μ. με οικοδομή στη Καλογρέζα με τιμή πρώτης προσφοράς 370.500 ευρώ.



- Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 113,65 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με θέση στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 340.000 ευρώ.



- Οικόπεδο 346,85 με οικία 80,63 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ.



- Διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ.



- Αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας με τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.



- Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 80,50 τ.μ. στο Περιστέρι με τιμή πρώτης προσφοράς 126.000 ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ, με ανοιχτούς σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους ενώ η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Επισημαίνεται πως το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του με εξαίρεση υπό προϋποθέσεις την πρώτη κατοικία. Με βάση τη διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.



Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Συνέπειες της κατάσχεσης

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής:



- Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε. Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό.



- Εφόσον, ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται , μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.



- Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.



- Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.