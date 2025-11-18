Νέοι πλειστηριασμοί για χρέη στην εφορία - Τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3,8 εκατ.

Το «ηλεκτρονικό σφυρί» της ΑΑΔΕ θα χτυπήσει για περισσότερα από 30 ακίνητα μεγαλοοφειλετών - από τον τρέχοντα μήνα έως τις αρχές Φεβρουαρίου - στα οποία περιλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι, διαμερίσματα, μονοκατοικίες, οικόπεδα καθώς και επαγγελματικά και βιομηχανικά κτήρια με τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να εισπράξει όσον το δυνατόν περισσότερα ποσά από απλήρωτους φόρους και ταυτόχρονα στέλνει αυστηρό μήνυμα στους οφειλέτες που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία να σπεύσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους για να αποφύγουν αναγκαστικά μέτρα.



Σύμφωνα με το προγραμματισμό στη λίστα με τους πλειστηριασμούς βρίσκονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ακίνητα:

Μεζονέτα 175 τ.μ και γκαράζ 24,75 τ.μ στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 80,50 τ.μ στο Περιστέρι με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.

Κατοικία 49,50 τ.μ. με 26,30 τ.μ. υπόγειο στο Χαλκούτσι Ωρωπού με πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.

Βιομηχανικό κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. και 302 τ.μ με οικόπεδο 1.334,94 τ.μ στο Αιγάλεω με τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.

Κατάστημα 132 τ.μ. σε οικόπεδο 367,32 τ.μ στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.

Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή 641,10 τ.μ. υπόγειο και 542,35 τ.μ. ισόγειο, στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. ευρώ.

Διαμέρισμα 215 τ.μ., σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.207 τ.μ. στη Βουλιαγμένη με τιμή εκκίνησης 1.265.900 ευρώ.

Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι με βάση τη διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Πότε δεσμεύονται τα ακίνητα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.



Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας υποχρεούται, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.



Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.