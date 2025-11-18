Κοινωνική Αντιπαροχή: Το Δημόσιο «ξυπνά» ανενεργά ακίνητα και τα γυρίζει στους πολίτες

Ένα ακόμη βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση του στεγαστικού αποθέματος κάνει η κυβέρνηση, καθώς το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) και το Υπερταμείο υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την προώθηση έργων αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων μέσω του μοντέλου της Κοινωνικής Αντιπαροχής, ενός εργαλείου που «ξυπνά» ανενεργά ακίνητα και επιστρέφει σημαντικό μέρος τους στην κοινωνία.

Η σύμβαση, ύψους 460.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αναθέτει στο Υπερταμείο –και συγκεκριμένα στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF)– την πλήρη ωρίμανση των ακινήτων και τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών. Από νομική και τεχνική προετοιμασία μέχρι οικονομοτεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, το Υπερταμείο θα «τρέξει» όλη τη διαδικασία μέχρι και την τελική υπογραφή των συμβάσεων.

Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία

Η Κοινωνική Αντιπαροχή προβλέπει ότι τουλάχιστον 30% των νέων κατοικιών που θα προκύψουν επιστρέφουν στο Δημόσιο για κοινωνική μίσθωση. Έτσι, η πολιτεία αυξάνει γρήγορα και με χαμηλό κόστος το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα, την ώρα που η πίεση στα ενοίκια δοκιμάζει νοικοκυριά, νέους και οικογένειες.

«Μετατρέπουμε την δημόσια περιουσία σε εργαλείο στέγασης»

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το νέο μοντέλο φέρνει «διαφάνεια, ταχύτητα και ουσία» στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: «Κάθε ανενεργό ακίνητο που αξιοποιείται, αποκτά ξανά ρόλο και συμβάλλει στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης πιέζει όλο και περισσότερους πολίτες. Με την Κοινωνική Αντιπαροχή δημιουργούμε ποιοτικές κατοικίες, τουλάχιστον κατά 30% με προσιτό μίσθωμα, χωρίς να χάνεται ούτε ένα τετραγωνικό δημόσιας γης», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι «η μετατροπή της δημόσιας περιουσίας σε μοχλό ευκαιριών και κοινωνικής συνοχής».

Σταμπουλίδης: «Αξιοποιούμε την εμπειρία του Υπερταμείου»

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, χαρακτήρισε τη σύμβαση «κομβικό βήμα» για την ενεργοποίηση της κοινωνικής αντιπαροχής:

«Αναλαμβάνουμε την ωρίμανση και τη δημοπράτηση των έργων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η εμπειρία μας στη διαχείριση έργων εθνικής σημασίας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία της προσπάθειας».

Πώς λειτουργεί η Κοινωνική Αντιπαροχή

Με απλά λόγια:

Ο ιδιώτης αναλαμβάνει την ανάπτυξη ή ανακατασκευή δημόσιων ακινήτων.

Ένα σημαντικό μέρος των νέων διαμερισμάτων επιστρέφει στο κράτος για κοινωνική μίσθωση.

Το υπόλοιπο διατίθεται στην αγορά, αυξάνοντας άμεσα την προσφορά κατοικίας.

Το μοντέλο ενεργοποιεί «κοιμώμενα» ακίνητα σε ζώνες όπου η στεγαστική πίεση είναι υψηλή, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει ολόκληρες γειτονιές. Όλα αυτά με διαφανείς, ανταγωνιστικές διαδικασίες, υπό την τεχνική, νομική και οικονομική εποπτεία της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου.