Στεγαστική κρίση: Δεν φταίει το Airbnb – Φταίνε τα… ρετιρέ «φαντάσματα»

Την ώρα που το δημόσιο αφήγημα «δείχνει» το Airbnb και τη «Χρυσή Βίζα» ως τους μεγάλους υπαίτιους για τη στεγαστική κρίση, οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια άλλη, πιο άβολη αλήθεια: η Αττική πνίγεται στα κλειστά σπίτια. Χιλιάδες κατοικίες – ολόκληρες γειτονιές – μένουν στο σκοτάδι, την ώρα που τα ενοίκια εκτοξεύονται.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ReDataset της Resolute Cepal Greece, βασισμένη στα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ, ο «ένοχος» είναι ξεκάθαρος: οι κλειστές κατοικίες. Και ο όγκος τους είναι σοκαριστικός.

Στο κέντρο της Αθήνας, 26,8% των κατοικιών είναι κλειστές (117.137 σπίτια).

Στην Καλλιθέα, πάνω από 13.000 σπίτια μένουν εκτός αγοράς.

Στο Αιγάλεω, 8.164 σπίτια (21,5%) είναι κλειστά.

Στο Περιστέρι, μόλις 98 Airbnb λειτουργούν, αλλά τα ενοίκια ανέβηκαν 54,2% σε 6 χρόνια.

Το Airbnb αποτελεί μόνο 0,4% του συνολικού οικιστικού αποθέματος της χώρας.

Η επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα ενοίκια: κάτω από 1,8%.

Το πραγματικό πρόβλημα: οι χιλιάδες κατοικίες – δημόσιες και ιδιωτικές – που παραμένουν κλειστές

Στο κέντρο της Αθήνας, 117.137 σπίτια, δηλαδή 26,8%, μένουν κλειστά. Στον Πειραιά , 22,1% (21.712 σπίτια). Στου Ζωγράφου, 21,6% (9.706). Στην Ηλιούπολη, σχεδόν 6.000 σπίτια (15,2%). Ολόκληρες περιοχές μένουν «εκτός» αγοράς, χωρίς να διατίθενται ούτε για πώληση, ούτε για ενοικίαση.

Στα βόρεια προάστια, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη αλλά όχι καθησυχαστική: Κηφισιά 18,4%, Μαρούσι 15,5%, Παπάγου -Χολαργός 13%. Τα Βριλήσσια είναι η εξαίρεση με μόλις 9% κενών κατοικιών.

Στα νότια προάστια, η Καλλιθέα σπάει το φράγμα του 20% με 13.093 κλειστά σπίτια. Ακολουθούν Νέα Σμύρνη (18,5%) και Γλυφάδα (17,3%). Ακόμη και το Ελληνικό –Αργυρούπολη καταγράφει 3.678 κλειστές κατοικίες.

Στη δυτική Αθήνα, το πρόβλημα χτυπά κόκκινο: στο Αιγάλεω 21,5% των κατοικιών (8.164 σπίτια) είναι κλειστά. Στο Περιστέρι, τον μεγαλύτερο δήμο της περιοχής, 13.212 σπίτια – σχεδόν 19% – παραμένουν εκτός αγοράς.

Και όλα αυτά, την ώρα που οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν μόλις 0,4% του συνολικού οικιστικού αποθέματος της χώρας, σύμφωνα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η επίδρασή τους στα ενοίκια; Κάτω από 1,8%. Δηλαδή σχεδόν μηδενική.

Ακόμα και στην «καρδιά» της δραστηριότητας Airbnb – το κέντρο της Αθήνας – τα περίπου 12.500 καταλύματα αντιστοιχούν σε ένα ισχνό 2,86% του οικιστικού αποθέματος και μόλις στο 10,66% των κενών κατοικιών. Πολλά από αυτά μάλιστα ήταν έτσι κι αλλιώς για χρόνια ξεχασμένα.

Δυτικά προάστια: Μηδενικά Airbnb, εκτόξευση ενοικίων 54%

Κι ενώ το Airbnb έχει γίνει ο εύκολος στόχος, τα ενοίκια φεύγουν για… άλλα επίπεδα ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχει σχεδόν μηδενική δραστηριότητα. Στο Περιστέρι λειτουργούν μόλις 98 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο Αιγάλεω 77. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές ενοικίασης στα δυτικά προάστια ανέβηκαν 54,2% από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με τον δείκτη SPI του Spitogatos.gr.

Το συμπέρασμα πλέον δεν σηκώνει αστερίσκους: αν δεν ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά σπίτια – δημόσια και ιδιωτικά – καμία πολιτική δεν θα λύσει τη στεγαστική κρίση. Ακόμη και το ίδιο το Δημόσιο δεν έχει καταφέρει να χαρτογραφήσει πλήρως την ακίνητη περιουσία του. Και χωρίς αυτή τη βασική δουλειά, κάθε άλλη προσπάθεια μοιάζει με προσπάθεια να χτίσεις σπίτι χωρίς θεμέλια.