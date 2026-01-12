Airbnb: Αποφύγετε έξτρα φόρους και πρόστιμα - Περιθώριο έως 28 Φεβρουαρίου για αλλαγές

Σε διεξοδικό έλεγχο των δηλώσεων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ για τα ενοίκια που εισέπραξαν το 2025 θα πρέπει να προχωρήσουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων και εφόσον εντοπίσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων και των εισοδημάτων τους, μπορούν τα διορθώσουν για να μη χρεωθούν με πρόσθετους φόρους και τσουχτερά πρόστιμα.



Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα οριστικοποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου με βάση τα οποία προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων μπορούν χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) να διορθώσουν λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιήσουν στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να επιμερίσουν το εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά.

Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Φόρος από το πρώτο ευρώ

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κυμαίνονται από 15% έως 45% ενώ τα ελάχιστα ποσά των μισθωμάτων που θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία το 2026 θα υπολογισθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και με συντελεστές 9%-44%.



Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων με πλοηγό τα στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που αποστέλλουν οι διεθνείς πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO και στα οποία περιλαμβάνονται όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, όνομα και κατόχου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, σύνολο των ετησίων διανυκτερεύσεων της κάθε καταχώρησης κ.ά.



Επισημαίνεται ότι πέραν του έξτρα φόρου και των προσαυξήσεων σε περίπτωση απόκρυψης εισοδήματος αν τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», η αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:



- Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβαση το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.



- Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.



Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.