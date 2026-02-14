Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι χάνουν τα αφορολόγητα ενοίκια

Πλήρη απαλλαγή από το φόρο για τα εισοδήματα από ενοίκια που απέκτησαν το 2025 κερδίζουν φέτος οι φορολογούμενοι υπό τη βασική προϋπόθεση ότι υπέβαλαν στην ΑΑΔΕ έως τις 5 Δεκεμβρίου του 2024 τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων και φορολογίας εισοδήματος από τις οποίες αποδεικνύεται ότι τα ακίνητα ήταν κενά τα τρία προηγούμενα χρόνια. Το αφορολόγητο χάνεται σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τις 5 Δεκεμβρίου ακόμα και αν πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια.



Επισημαίνεται ότι με βάση το νόμο όσοι έβαλαν ενοικιαστήριο σε κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες τύπου Airbnb μισθώσεις σε μακροχρόνιες, δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο για τα ενοίκια που εισπράττουν από τις συγκεκριμένες κατοικίες για διάστημα τριών ετών εφόσον:



- Tο εισόδημα προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών που συνάπτεται μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024 και της 31ης Δεκεμβρίου 2026.



- το εμβαδόν της κατοικίας δεν ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο του μισθωτή. Η προσαύξηση των τετραγωνικών μέτρων χορηγείται σύμφωνα με τα εξαρτώμενα τέκνα του μισθωτή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.



- H εκμισθούμενη κατοικία:



α) κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη από το έτος σύναψης της σύμβασης μίσθωσης και, αν η μίσθωση έχει καταρτιστεί το 2024, κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο (έντυπο Ε2) ή δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο (έντυπα Ε1 και Ε2) ή



β) κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης φορολογικό έτος έχει διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση, και οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, και



γ) ο εκμισθωτής δεν έχει υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο κατά το έτος της μίσθωσης και έως την έναρξη αυτής ή για το ίδιο διάστημα έχει υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.

Πότε παύει να ισχύει η φοροαπαλλαγή

Η φοροαπαλλαγή παύει να ισχύει από το φορολογικό έτος που το ακίνητο κενωθεί ή διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση αλλά συνεχίζει για το υπολειπόμενο διάστημα εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου με μακροχρόνια μίσθωση.

Επίσης η απαλλαγή ισχύει και εφόσον το ακίνητο μισθώνεται τουλάχιστον για έξι συνεχόμενους μήνες σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εφόσον δεν διατεθεί εντός των τριών ετών για βραχυχρόνια μίσθωση.