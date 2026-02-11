Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν πληρώνουν φόρο – Το έντυπο «κλειδί»

Οι εκμισθωτές κατοικιών και επαγγελματικής στέγης που μέσα στο 2025 δεν εισέπραξαν ενοίκια που αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια κινδυνεύουν να χρεωθούν με φόρο έως και 45% για ανύπαρκτα εισοδήματα εφόσον πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης δεν προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ να δείχνουν ότι 4.500 ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εισέπραξαν το 2024 ενοίκια ύψους πάνω από 15 εκατ. ευρώ, το «κλειδί» για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος βρίσκεται στη συμπλήρωση και την ψηφιακή υποβολή του εντύπου με τον κωδικό Ε411. Στο έντυπο αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή (ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία), η διεύθυνση του ακινήτου για το οποίο δεν καταβλήθηκαν ενοίκια, το συνολικό ποσό των μη καταβληθέντων μισθωμάτων και το έτος που αφορούν.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια πριν πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει:



1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.



2. Να υποβάλουν, στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:



- Το έντυπο Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού, για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή η δήλωση υποβάλλεται έντυπα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier είτε αυτοπροσώπως.



- Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή την ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).



- Για πτωχευμένο μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.



- Υπεύθυνη δήλωση ότι, για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεσή τους, δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Πρώτα στο έντυπο Ε2

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2025 καθώς και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2025, θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.

Όμως σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης επιβάλλοντας φόρο στα συγκεκριμένα ποσά.



Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των ακινήτων.