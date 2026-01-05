Ακίνητα: Πού μπαίνει πλαφόν στα ενοίκια το 2026 – Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Με το στεγαστικό να εξελίσσεται σε διαρθρωτικό κοινωνικό πρόβλημα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται μέσα στο 2026 να αναμετρηθεί με τον ανεξέλεγκτο ρυθμό αύξησης των ενοικίων κύριας κατοικίας. Στόχος είναι η συγκράτηση και ιδανικά η αποκλιμάκωση των μισθωμάτων μέσω παρεμβάσεων που θα κριθούν αυστηρά στην πράξη.



Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr κομβικό ρόλο θα παίξει το νέο πρόγραμμα επιδότησης για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων. Όσοι ιδιοκτήτες ενταχθούν, δεν θα δεσμεύονται μόνο να ρίξουν τα ακίνητά τους στην αγορά, αλλά και να παγώσουν το συμφωνημένο ενοίκιο για διάστημα από 3 έως 5 έτη.

Παράλληλα, αναζητούνται πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης ώστε ο αρχικός προϋπολογισμός των 400 εκατ. ευρώ να αυξηθεί. Ο διπλός στόχος είναι σαφής: περισσότερα διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση και έλεγχος των τιμών, ώστε να λειτουργήσουν ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» των πληθωριστικών πιέσεων στη στέγη.

Τα ενοίκια «τρέχουν» πιο γρήγορα από τα εισοδήματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά. Το 2025 τα ενοίκια αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό άνω του 8,5%, υπερδιπλάσιο σε σχέση με την αύξηση των εισοδημάτων. Από το 2020 μέχρι σήμερα, η σωρευτική άνοδος πλησιάζει το 30%, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να δαπανούν πάνω από το 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους μόνο για στέγη.

Η πίεση είναι εντονότερη στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου η υψηλή ζήτηση τροφοδοτείται από την οικονομική συγκέντρωση, την έκρηξη του τουρισμού και τη συνεχή αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών.

Πώς θα λειτουργεί το πρόγραμμα ανακαινίσεων

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2026. Προβλέπει επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα έως 120 τ.μ. και ηλικίας άνω των 35 ετών. Στο νέο μισθωτήριο θα είναι υποχρεωτική ρήτρα «παγώματος» ενοικίου, χωρίς καμία πρόβλεψη αναπροσαρμογής λόγω πληθωρισμού.

Με απλά λόγια: ενοίκιο 600 ευρώ στην αρχή, 600 ευρώ μέχρι το τέλος της τουλάχιστον τριετούς μίσθωσης. Εκτιμάται ότι περίπου 30.000 ενοικιαστές θα ωφεληθούν άμεσα, βλέποντας το βάρος της στέγης να μειώνεται σε πραγματικούς όρους.

Κατασκευαστές, φορολογία και το μεγάλο ερωτηματικό

Στο παιχνίδι μπαίνουν και οι κατασκευαστές, με φορολογικές απαλλαγές για όσους ανεγείρουν διαμερίσματα προς ενοικίαση δεκαετούς διάρκειας. Εδώ όμως το μίσθωμα δεν θα διαμορφώνεται ελεύθερα, αλλά διοικητικά, βάσει φόρμουλας που ακόμη σχεδιάζεται και η οποία θα καθορίσει αν το μέτρο θα απογειωθεί ή θα μείνει στα χαρτιά.

Παράλληλα, από 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύει η νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδημάτων από ενοίκια, που προσφέρει ελαφρύνσεις σε όσους εισπράττουν πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα, ενισχύοντας την καθαρή απόδοση των ιδιοκτητών.

Το στοίχημα της αγοράς

Το μεγάλο ρίσκο παραμένει η ανταπόκριση. Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει σαφή εικόνα για τον αριθμό και το προφίλ των κλειστών ακινήτων. Το στοίχημα είναι να πειστούν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων ότι αξίζει να ανοίξουν τα σπίτια τους με αντάλλαγμα επιδοτήσεις, σταθερό εισόδημα και φορολογική ανάσα. Αν υπάρξει ισχυρό ενδιαφέρον, ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί, ακόμη και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επίσης αναζητά λύσεις για τη στεγαστική κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Το 2026 θα δείξει αν η παρέμβαση θα φρενάρει την κούρσα των ενοικίων ή αν το στεγαστικό θα παραμείνει το πιο ακριβό πρόβλημα της καθημερινότητας.