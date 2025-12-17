Ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση έως 90% – Ποιοι και πότε παίρνουν μέχρι 36.000 ευρώ

Νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, με στόχο να «ξεκλειδώσει» χιλιάδες παλαιά και ανενεργά ακίνητα και να τα επαναφέρει στην αγορά, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια ενοικίαση.

Το πρόγραμμα προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80% – 90% του κόστους των εργασιών, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο η πλατφόρμα εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026.

Στόχος: να «πέσουν» στην αγορά τα κλειστά ακίνητα

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να ενεργοποιηθούν περίπου 750.000 κλειστά ακίνητα, με την αρχική φάση να αφορά 20.000 ιδιοκτήτες. Για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής δεν θα έχουν μόνο ακίνητα που παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά και ανοιχτά, ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση των κλειστών κατοικιών, βασικός όρος είναι το ακίνητο, μετά την ανακαίνιση, να κατοικηθεί ή να ενοικιαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη. Αντίστοιχα, για τα ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Τι εργασίες επιδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο ενεργειακές παρεμβάσεις όσο και εργασίες γενικής ανακαίνισης. Ειδικότερα, επιδοτούνται:

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Θερμομόνωση ταράτσας ή όψεων

Τοποθέτηση τέντας

Παράλληλα, καλύπτονται και εργασίες όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, δάπεδα, πλακάκια, μπάνιο και κουζίνα, δίνοντας τη δυνατότητα συνολικής αναβάθμισης του ακινήτου.

Οι δαπάνες ανακαίνισης θα αντιστοιχούν στο 60% – 90% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις στο 20% – 40%.

Ποσοστά επιδότησης και προσαυξήσεις

Η βασική επιχορήγηση μπορεί να αυξηθεί:

κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές

κατά επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με ΑμεΑ

Με τις προσαυξήσεις αυτές, το ποσοστό κάλυψης μπορεί να φτάσει έως και το 90% της συνολικής δαπάνης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών:

με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990

επιφάνειας έως 120 τ.μ.

Η επιδότηση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 300 ευρώ/τ.μ., με ανώτατο συνολικό ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τους αιτούντες. Παράλληλα, κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση και για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Με το νέο πρόγραμμα, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και να αναβαθμίσει ουσιαστικά το γερασμένο οικιστικό απόθεμα της χώρας – χωρίς πολλά λόγια, με χρήμα στο τραπέζι.