«Έκρηξη» τιμών σε καταστήματα και γραφεία στην Αττική - Οι γειτονιές που έγιναν απαγορευτικές

Η αυξημένη τουριστική κίνηση, το πρόγραμμα της Golden Visa και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, εγχώριο και διεθνές, συνεχίζουν να «ζεσταίνουν» την αγορά επαγγελματικών ακινήτων, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos Insights, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κινούνται ανοδικά, με τη ζήτηση να εστιάζει κυρίως σε γραφεία και καταστήματα.

Ράλι τιμών πώλησης και ενοικίασης (2019–2025)

Στο σύνολο των επαγγελματικών ακινήτων –γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικοί χώροι, ξενοδοχεία κ.ά.– καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις ΜΖΤ πώλησης την περίοδο 2019–2025. Πρωταγωνιστούν ο Πειραιάς και τα Προάστιά του, καθώς και τα Βόρεια Προάστια, με άνοδο 62,1%, 57,9% και 51,8% αντίστοιχα.

Αντίστοιχη εικόνα και στα ενοίκια: οι ΜΖΤ ενοικίασης αυξάνονται σε όλες τις περιοχές της Αττικής, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα Προάστια του Πειραιά (61,2%), στα Δυτικά Προάστια (59,5%) και στον Πειραιά (59,2%).

Πού «γράφουν» τα ακριβότερα γραφεία

Βόρεια και Νότια Προάστια κρατούν τα σκήπτρα τόσο στις τιμές πώλησης όσο και ενοικίασης, με το κέντρο της Αθήνας να ακολουθεί. Στα γραφεία, οι πιο ακριβές περιοχές είναι η Βούλα το Μαρούσι η Γλυφάδα , το Ελληνικό , το Κολωνάκι –Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο, τα Μελίσσια, το Χαλάνδρι , ο Άλιμος και η Κηφισιά Ενδεικτικά, στο Σύνταγμα η ΜΖΤ φτάνει τα 20,0 €/τ.μ., ενώ στην Πλάκα τα 23,9 €/τ.μ.

Στον αντίποδα, πιο οικονομικές λύσεις για ενοικίαση γραφείου βρίσκονται στα Προάστια του Πειραιά (Κερατσίνι , Μοσχάτο , Νίκαια ), στην Ανατολική Αττική (Κορωπί Παλλήνη ), στα Δυτικά Προάστια (Αχαρνές, Αιγάλεω Ίλιον), αλλά και στο κέντρο, στην περιοχή Πατησίων–Αχαρνών.

Καταστήματα: οι «χρυσές» και οι προσιτές πιάτσες

Για το γ’ τρίμηνο του 2025, η Βούλα αναδεικνύεται ως η ακριβότερη περιοχή για ενοικίαση καταστήματος με ΜΖΤ 32,4 €/τ.μ.. Ακολουθούν το Κολωνάκι–Λυκαβηττός (26,1 €/τ.μ.) και η Γλυφάδα (22,9 €/τ.μ.).

Πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται στη Δυτική Αττική, στον Πειραιά και τα Προάστιά του, στην Ανατολική Αττική και στο κέντρο της Αθήνας. Στη λίστα των οικονομικότερων περιοχών περιλαμβάνονται τα Καμίνια–Παλαιά Κοκκινιά και τα Ταμπούρια–Αγία Σοφία.

Πού βρίσκεται το διαθέσιμο απόθεμα

Στα γραφεία προς ενοικίαση, πάνω από 35,5% του διαθέσιμου stock συγκεντρώνεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ Νότια και Βόρεια Προάστια ακολουθούν με 18,9% και 18,7% αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα ποσοστά (2%–3%) καταγράφονται στα Προάστια του Πειραιά και στην Ανατολική Αττική.

Στα καταστήματα, ο Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει πάνω από 25% του stock, με τα Νότια Προάστια να έπονται (22,5%). Δυτικά και Βόρεια Προάστια ακολουθούν, ενώ Πειραιάς, Προάστιά του και Ανατολική Αττική κινούνται χαμηλότερα, στο 3%–9%.

Συμπερασματικά, η αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική παραμένει «καυτή». Οι τιμές ανεβαίνουν, η ζήτηση επιμένει και οι επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν την περιοχή ως ασφαλές και αποδοτικό στοίχημα.